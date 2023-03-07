謝國樑拒分擔基捷經費 蔡適應︰勿糟蹋基層公務員多年心血

針對基隆捷運經費，立委蔡適應呼籲謝國樑好好與相關單位研究方案，不應以「門都沒有」糟蹋基層公務員多年來心血。（記者盧賢秀攝）

2023/03/07 15:45

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運建設經費提高3倍，基隆市長謝國樑對分擔費用表達「門都沒有」，立法委員蔡適應呼籲謝國樑應坐下來和各方單位研析方案，不應以一句話就抹滅所有基層人員多年來的心血。

蔡適應指出，當初中央確有表達過全額出資，但因為民意有不同意見，因此交通部復提出優化捷運規劃，包含升級中運量、深入社區、與民生汐止線汐東段整合等等，雖然導致經費有相當上升，但也讓這條捷運獲得北北基市政府支持。

他提醒去年選舉時謝國樑的捷運廣告到處都是，當時各界早就知道北北基都有分擔款，但謝國樑也沒有訴求要中央全額出資，卻在上任市長後說變臉就變臉，還拿「國產車、進口車」作出不恰當比喻，明顯是換位子換腦袋，對城市和區域發展絲毫沒有任何幫助。

蔡適應示，近期因為缺工、原物料上漲，加上俄烏戰爭影響等多重因素，讓國內多項重大建設流標、追加預算時有所聞，光是雙北地區很多捷運建設都有這個困境，新北市、台北市也未大力反彈，蔡適應建議謝國樑與其開直播抱怨，不如多花心思研究市政規劃。

蔡適應指出，基隆捷運分擔經費比較沉重，但這是一個分年度編列的計畫，不可能全數透過舉債支付，他在3月5日已表示要向中央爭取降低基隆分擔額度，正在努力尋求方案時，謝國樑卻隨口一句「門都沒有」讓他非常不以為然，尤其台北市政府很早就承諾願意多負擔經費，新北市政府也答應共用汐東段機廠和軌道車站，更願意主辦興建營運，善意卻換來謝國樑的打臉。

蔡適應請謝國樑負起市長責任，不要糟蹋基層公務員多年來心血，對外說清楚基隆市政府是不是不要基隆捷運了？

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