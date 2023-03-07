基捷費用爭議 謝國樑：開發利益由中央分配、經費中央負擔

基隆市長謝國樑表示，土地開發利益讓中央分配，希望建設費用由中央負擔。 （記者盧賢秀攝）

2023/03/07 13:42

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運建設經費增加，基隆市負擔經費從17億元飆增至53.85億元，市長謝國樑認為這筆經費應由中負擔，要基隆市政府吞下去「門都沒有」，引發爭議。交通部長王國材建議基隆捷運沿線土地開發，降低土地取得成本與增加開發收入，來挹注基捷建設經費，不過謝國樑今天受訪時表示，土地開發利益讓中央分配，希望建設費用由中央負擔。

行政院長陳建仁釋出善意，基捷預算經費增加主要是因為興建成本、土地徵收成本增加，當前已用最優惠的方式，和地方政府一起努力開發機捷。

內政部長林右昌也說，謝國樑要多努力、多了解基捷有10幾億是土地經費，不一定直接付錢，新北市有做法可以參考，他希望基隆市要跟中央溝通，與其政治講狠話不如好好合作。

謝國樑對於林右昌的建議僅以「謝謝林部長的指教」。至於王國財昨天建議基隆市政府考慮基隆捷運沿線土地開發，降低土地取得成本與增加開發收入，來挹注基捷建設經費。謝國樑回應說，若中央覺得沿線開發可以挹注捷運的興建經費，他認為可將土地開發利益讓中央分配，但也希望建設費用由中央負擔，這樣是最好的方案。

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