基隆捷運興建經費大增 藍委要中央全額負擔

立法院國民黨團今天早上開記者會批評基隆捷運興建經費增，左起：黨團書記長謝衣鳯、立委李德維、黨團總召曾銘宗、立委洪孟楷。（記者劉信德攝）

2023/03/07 10:32

〔記者林良昇／台北報導〕基隆捷運興建經費增，基隆市政府不滿市府負擔從17.7億元提高到53.86億元，立法院國民黨團今批評，中央對地方分藍綠，更質疑內政部長林右昌在基隆市長任內早就知情基市府負擔會暴增，要求基捷的經費，應由中央政府全額負擔。

交通部規劃基隆捷運第一階段經費697億元，中央負擔514億元、北北基三市負擔183億元，其中基隆市負擔53.86億元，基隆市長謝國樑昨批評，基市府的負擔從17.7億元增加到53.86億元，暴增3倍，認為應由中央全額負擔。

立院國民黨今召開記者會聲援謝國樑，國民黨立委李德維質疑「難道人走茶涼」？他說，基捷預算與過去林右昌擔任市長時完全不同，基捷是國家重大工程，地方應分擔經費應考量地方財政，比照桃園機場捷運由中央政府補助，不能因國民黨勝選就讓經費由基隆市民承擔。

立院國民黨團書記長謝衣鳯表示，基市府早就要負擔基捷的大額營運成本，基捷興建費用卻要讓基市府負擔增加並不合理，呼籲中央不要因為地方不同政黨執政就有差別，這不是人民樂見，林右昌身為中央官員，也應多支持基捷。

國民黨立委洪孟楷批評，蔡英文總統過去宣布要做輕軌系統，說2022年可以完工，現在已經2023年了，現在還在討論基捷，不管蔡總統還是林右昌，應該向北北基民眾道歉。

洪孟楷質疑，基捷興建經費增加「是不是去選前就知道？」如果林右昌知情，卻沒有告知基隆市民，向基隆市議會報告，有隱匿之嫌，應說明清楚。

立院國民黨團總召曾銘宗認為，基捷不是地方政府自提計畫，是中央規劃興建，應由中央政府全額負擔，而基捷第一階段今年第4季動工，只到八股，雖然政府承諾第二階段一定會進基隆市區，但何時開工遙遙無期，也應說明清楚。

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