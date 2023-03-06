基捷分攤經費暴增3倍挨批政治考量 鐵道局：缺工缺料等多重因素

交通部報告基隆捷運的路線規劃。（資料照）

2023/03/06 18:26

〔記者陳心瑜／台北報導〕基隆捷運可望今年第四季動工，不過基隆市長謝國樑日前批基隆市府分攤費用暴增3倍、從17.7億增加到53.86億，基隆恐陷「財政黑暗期」，引發前市府團隊隔空交火。交通部鐵道局今天（6日）也聲明指「並非因首長更迭之因素調整、也不是政治考量」，建設經費受疫情影響缺工缺料、營建物價大幅上漲、配合地方需求採深入市區方案調整路線車站，以及部分用地取得方式改變等因素，致預估經費為697億元。

鐵道局規劃組長陳慧君表示，目前計算基隆捷運建設經費為697億元，預估最快今年第四季動工、工期預估9年，也就是最快2032年完工。陳慧君強調，經費最後仍要以行政院核定為準、工期也仍須由代辦的新北市政府評估。

鐵道局聲明，地方經費分擔原則是參考「中央對地方補助辦法」當中「大眾捷運系統規劃及建設計畫」規定辦理，媒體稱基隆市應負擔經費增加，除上述營建物價大幅上漲及用地取得方式、包括基隆轄區北五堵路段用地取得由區段徵收改採一般徵收方式等，另基隆市政府自今年起財政等級由4級調升至3級，中央補助比例由86%調降為84%，基隆市政府分擔經費由17.7億元增加為53.86億元，並非因首長更迭之因素調整，也不是政治考量。

鐵道局指出，基隆、新北及台北市之經費分擔均採一致性原則估算。後續地方亦可考量優先拓展車站周邊整體發展，地方政府可藉由開發方式降低用地取得成本，並增加收益，以創造地方與民眾雙贏。

鐵道局聲明，基隆捷運攸關基隆河谷廊帶及大汐止產業未來百年大計，為配合地方發展的重大軌道建設計畫，未來捷運車站如八堵、七堵、北五堵及保長坑等地區，將由基隆及新北市政府依車站周邊環境特性及發展藍圖，進行都市設計、更新及活化利用，使捷運站周邊成為地區TOD生活或產業網絡節點，共創北北基共生共榮生活圈。

鐵道局聲明指出，基隆捷運依2020年10月13日交通部與台北、新北及基隆市首長於「北北基軌道路網政策溝通平台起始會議」所獲共識，第一階段先行推動南港至八堵，並配合地方需求路線調整深入市區，服務更多民眾。

聲明指出，至於基隆至八堵路段涉及拆遷納入第二階段，依地方發展持續規劃討論。目前基隆捷運計畫第一階段路線環境影響說明書，於今年3月2日環保署初審會議獲審查修正後通過，將儘速依審查意見補充修正後，提報環保署審查。基隆捷運計畫將待綜合規劃完成及環評審查通過後，提報核定以接續辦理設計及施工作業。

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