基隆吞下53億捷運經費「門都沒有」 謝國樑：林右昌要協助減輕負擔

基隆市長謝國樑今天表示，基隆捷運依照大眾捷運法就是由中央政府、交通部提出的重大國家建設，就如同機場捷運一樣，應該由中央政府支應相關營建支出。他希望基隆議長童子瑋、內政部長林右昌，能夠協助基隆市減輕負擔。（記者俞肇福攝）

2023/03/06 18:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑6日下午召開記者會表示，基隆捷運依照大眾捷運法就是由中央政府、交通部提出的重大國家建設，就如同機場捷運一樣，應該由中央政府支應相關營建支出。謝國樑強調：「要基隆吞下這53.85億元的分攤經費，門都沒有！」謝國樑也希望基隆市議長童子瑋、內政部長林右昌，能夠協助基隆市減輕負擔。

謝國樑表示，基隆捷運從2017年開始，便是由交通部鐵道局進行可行性評估，後續即使改為中運量系統，這項交通建設也是由中央負責的重大交通建設。他認為，「基隆捷運計畫」應比照桃園機場捷運由中央全額負擔興建、營運經費。

謝國樑進一步指出，依《大眾捷運法》第4條第1項規定，「基隆捷運計畫」應屬於中央所規劃的捷運建設。基隆市政府在新市府團隊接任前的去年12月2日也曾發函給國發會，文中便強調，「基隆捷運計畫」非地方政府自提之捷運建設，經費分攤原則仍不應採「補助」地方政府捷運建設方式，應就國土發展，由中央負擔建設、開發及營運階段之經費 （含用地取得）。

基隆市交通處長王圳宏表示，基隆捷運與機場捷運都是交通部規畫連結首都圈與桃園航空城與基隆港的交通運輸路線，因此，機場捷運依《大眾捷運法》，相關建設經費都由交通部負擔，市府認為基隆捷運也應適用。

謝國樑說，姑且不談中央政府本來說基隆市零負擔，後來又說要負擔17.7億元，再到現在的53.85億元。從法律的角度來看，基捷本就是中央建設，基隆市不該全額負擔。

基隆市議員張顥瀚表示，他看到謝國樑關於基隆捷運經費分擔的說法，遇到事情就推卸，還要童子瑋、林右昌去幫忙，他不禁要質疑到底誰是市長？張顥瀚說，他要奉勸謝國樑，基隆不需要口號治理，要效法前市長林右昌遇到問題、困難，努力克服解決。

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