台鐵109次自強號加停南港站 謝國樑：縮短基隆人通勤時間

基隆市長謝國樑建議，提出7點34分基隆站發車，經八堵直達台北站的列車加停南港站，台鐵經過評估後今天宣布，3月13日起，列車就增加停靠南港站。（記者俞肇福攝）

2023/03/06 17:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕為了紓解通勤族搭國道客運耗時久的困擾，基隆市長謝國樑上任後，提出7點34分基隆站發車，經八堵直達台北站的列車加停南港站。台鐵評估可行，今天（6日）宣布，3月13日起列車就增加停靠南港站。謝國樑對協助的立委與台鐵局長杜微致謝，他認為將會縮短通勤族通勤時間。

謝國樑上任後，提出爭取台鐵加開基隆直達南港列車訴求，台鐵指路線使用飽和，無法有增開的空間。市府委託民調顯示77.4％受訪者支持加開南港直達車，建議台鐵上午7點34分基隆發車的109次自強號加停南港站，方便通勤族轉搭台北捷運板南、文湖線，疏解國道客運人潮。

台鐵局今天表示，南港站是三鐵共構車站，且距基隆更近。旅運分析一般通勤列車客座利用率120％，109次自強號約80％，較有運能餘裕，增停南港站對其他列車行駛影響程度較低。

台鐵說，109次自強號13日增停南港站，應可符合大部分基隆旅客需求。增停南港站後，列車僅晚1分鐘到達台北站，其他車次時刻暫不調整，並將觀察旅客利用情形，做為4月26日年度改點參考。

謝國樑表示，台鐵直達車和基隆捷運功能不同，直達車的重要性不在基捷之下。得知台鐵同意他提出的109次自強號13日起增停南港站後，覺得很開心、很欣慰；他表示，相信對於很多安樂區，甚至很多市區的通勤族朋友，通勤時間一定有很大的改善。

謝國樑說，109次自強號能夠增加停靠南港站，要謝謝台鐵局長杜微重視基隆超過77％的民意反應，也要感謝協助市府聯繫台鐵，約好要開協調會的立委洪孟楷、邱臣遠和蔡適應。

謝國樑建議基隆通勤族，在109次自強號停靠南港站後多多利用，尤其下雨天高速公路天候、路況比較不良，盡量利用比較準點的火車前往南港轉乘。市府未來仍會繼續努力，增加更多的直達車方案。

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