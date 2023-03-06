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    我漁船翻覆發現1印尼船員遺體 船主兄懷疑遭他船撞擊

    船主哥哥杜明坤今日上午接受媒體採訪時表示，擔心漁船是遭到撞擊才會沉沒。（記者吳昇儒翻攝）

    船主哥哥杜明坤今日上午接受媒體採訪時表示，擔心漁船是遭到撞擊才會沉沒。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/03/06 13:00

    〔記者吳昇儒、俞肇福／基隆報導〕瑞芳籍漁船「新長發88」2月27日出港後，3月1日失聯，日本海上保安廳5日發現該船在釣魚台海域翻覆後，隨即派員搜救。我國也派遣連江艦前往搶救，但船上6人失蹤，船艙內發現一具印尼船員遺體。船主兄今受訪指出，若是作業疏失，漁船頂多側翻，但現只剩船頭露出海面，過程中也都沒收到船員求救訊息，研判可能遭他船撞擊。

    基隆區漁會理事長簡建輝接受媒體聯訪時也指出，「新長發88」2月16日從八斗子漁港出港捕撈鎖管，20日因海象不佳返港，27日深夜再從八斗子漁港出發，原預計於今日返港；船主於1日下午與船上通話後，就與該漁船失聯，船上共有63歲潘姓船長及6名印尼籍船員。

    簡建輝表示，目前救人要緊，國搜中心已聯繫日本海上保安廳，預計今天派遣潛水人員下水搜索，期盼能找到生還者。

    船主兄杜明坤今日上午10時許，前往基隆區漁會了解狀況後指出，潘姓船長在最後一次通話時只有提及漁獲沒有很多，現場浪況平穩，日方直升機一度在上空盤旋，沒有其他異狀，但因附近海域衛星電話時常訊號不穩，原以為是訊號不佳，才沒有持續連繫，沒想到昨日接到通知，說漁船已經翻覆，目前已尋獲一具遺體，確認是船上印尼籍船員。

    杜明坤表示，2月1日曾對53.72噸「新長發88」進行檢修，船體沒有發現任何異狀；若是因為船員作業上的疏失，漁船頂多會側翻，但依照日本提供的照片，船在海中僅剩船頭浮出海面，代表船艙大量進水非常嚴重，但過程中均未接到任何求救訊號，非常奇怪，研判是漁船遇到突發狀況，可能遭到他船撞擊，但確切事故發生原因仍有待調查。

    海巡署派遣連江艦前往救援。（海巡署提供）

    海巡署派遣連江艦前往救援。（海巡署提供）

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