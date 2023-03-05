黑道任文協理事長 基市府：組織犯罪零容忍 即刻註銷吳男資格

基隆市政府上月核准黑幫天道盟太陽會基隆分會（天道盟隆陽會）大哥吳孝德，擔任基隆得意堂藝宣文化協會理事長，吳男PO上網感謝基隆市政府發給他當選證明書。基隆得意堂藝宣文化協會的會址就在「隆陽會」盤據的基隆廟口奠濟宮三樓。（本報記者攝）

2023/03/05 17:28

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強索保護費 交保脅迫被害人和解 黑道任文協理事長洗白 基市府竟發證書

公然洗白 協會就設在黑道隆陽會據點

〔社會新聞中心／綜合報導〕基隆市政府上月核准黑幫天道盟太陽會基隆分會（天道盟隆陽會）大哥吳孝德，擔任基隆得意堂藝宣文化協會理事長，吳男PO上網感謝基隆市政府發給他當選證明書；基隆市政府發言人余治明今天（5日）表示，市府對於組織犯罪都採取「零容忍」態度，經確認，依照58條第1項第1款撤免基隆得意堂藝宣文化協會現任理事長職務，註銷當選證明。

基隆市社會處副處長駱文章指出，茲因該會違反法令、章程、妨害公益，且理事長行為亦違背一般社會道德標準，依人民團體法第58條第1項第1款撤免理事長職務，並註銷當選證明書。

駱文章補充，基隆得意堂藝宣文化協會，自公告日起不得以該員名義對外行文，並應依人民團體選舉罷免辦法第17條規定，自出缺之日起1個月內補選。

余治明表示，基隆市政府將秉持犯罪零容忍的態度，加強後續社團法人的資格審查，避免類似的事件重複發生，端正社會風氣。

警界人士表示，吳孝德率幫眾向廟口周邊商家強索保護費，去年11月才被基隆地檢署依涉犯組織犯罪條例起訴，吳的基隆得意堂藝宣文化協會，今年2月獲市府核准立案，並由他接任理事長，且協會會址就在隆陽會盤據的基隆廟口奠濟宮的3樓。

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