基隆捷運市府負擔增3倍！ 蔡適應：爭取減少分擔額度

針對基隆捷運，基隆市的分攤費用暴增3倍，從17億增加到53.86億元。立法委員蔡適應今天（5日）指出，分擔增加是因應物價上漲和用地取得，他會爭取減少地方配合款。（圖為蔡適應辦公室提供）

2023/03/05 15:08

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對基隆捷運，基隆市的分攤費用暴增3倍，從17億增加到53.86億元，基隆市長謝國樑昨晚（4日）開直播，批評這樣對基隆財政是龐大負擔，會讓基隆再度陷入「財政黑暗期」。立法委員蔡適應今天（5日）指出，對於謝國樑炒作「財政黑暗期」的說法相當不以為然。他表示，分擔增加是因應物價上漲和用地取得，他會爭取減少地方配合款，盼中央地方一起努力。

蔡適應指出，捷運經費的增加不是基隆捷運獨有的狀況，捷運工程預算可觀，施工期間也很長，導致不確定因素相當高，近年在國內營建市場飽和，以及勞工短缺、大宗材料價格飆漲、烏俄戰爭等多重衝擊下，確實讓包含台北捷運環狀線（南環段、北環段）、萬大-中和-樹林線（第二階段），高雄捷運黃線、桃園捷運綠線、機場線等項目都相繼遇到多次流標問題，追加預算也時有所聞，他會向交通部了解相關經費增加的細節，並爭取有無進一步減少配合款的空間。

蔡適應也提到，基隆市政府此時大談過去基隆輕軌計畫無濟於事，他建議市府同時也應盡力找尋包含場站開發在內的可行辦法挹注財務，避免一直對外抱怨，畢竟新北市負擔金額也有相當增加，但獲知訊息後，新北市長侯友宜也沒有選擇開直播大吐苦水。

最後蔡適應提到，不論最終數額是多少，基隆市分攤款都不可能全數透過舉債支付，他對於謝國樑炒作財政黑暗期說法，相當不以為然，基隆財政已經在過去幾年由他爭取大量中央經費補助下成功獲得改善，建議謝國樑既然有時間開直播，不如多多花心思研究市政規畫和財政狀況，才能讓市民生活在更好、更永續的城市裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法