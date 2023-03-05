久違了！基隆港3/7上演郵輪「雙輪會」 2300多位旅客蒞臨

荷美郵輪「威士特丹號」搭載約1700位旅客，3月7日從高雄航向基隆港，航線為新加坡-高雄-基隆-日本沖繩。（圖為伍航亞洲船務代理提供）

2023/03/05 12:42

〔記者俞肇福／基隆報導〕久違了！基隆港終於等來郵輪芳蹤！基隆港務分公司指出，根據郵輪船期預報，今年將有72航次的國際郵輪到基隆，3月7日（週二）基隆港將上演「雙輪會」盛況，一艘是麗晶七海郵輪「七海探索者號」，另一艘是荷美郵輪「威士特丹號」，這是疫情後，首航基隆港的國際郵輪，共有2300多位郵輪旅客蒞臨基隆。

台灣港務公司說，今年共收到90航次的國際郵輪預報，其中基隆港有72航次，包括32航次將以基隆為郵輪母港、40航次為掛靠港（指船舶從出發港到目的港途中所停靠的港口），而花蓮和高雄各有9航次掛靠港的國際郵輪。

為迎接7日的基隆港「雙輪會」，基隆港將有歡迎會，基隆市政府觀光及城市行銷處副處長林文榮說，國際郵輪首航基隆港，基隆市政府與基隆港務分公司為紀念復航歷史時刻，聯名推出3款「是時候了」紀念小物，以沙漏設計象徵郵輪旅遊走出疫情陰霾，底座印有渴望遊基隆、基隆嶼、郵輪復航等文字。

林文榮表示，3月7日有2艘頂級豪華郵輪掛靠基隆港，1艘是麗晶七海郵輪七海探索者號搭載約600位高端消費旅客首航基隆港，航線為泰國曼谷-高雄-基隆-日本鹿兒島；另一艘是荷美郵輪威士特丹搭載約1700位旅客，航線為新加坡-高雄-基隆-日本沖繩。

為吸引郵輪旅客走訪基隆，市府於3月7日提供郵輪首航限量沙漏紀念小物給郵輪旅客，旅客憑搭乘郵輪證明如郵輪房卡、登船證等，凡是搭乘觀光巴士，即可於基隆港東岸、西岸郵輪旅客中心內觀光巴士服務台領取。另外，也可在3月31日前，電洽市府觀銷處或基隆港務分公司預約登記代訂（每個售價115元，訂購沙漏的客服電話24206219或24264866。

3月7日基隆港上演郵輪「雙輪會」，圖為其中之一的麗晶七海郵輪「七海探索者號」，搭載約600位高端消費旅客7日到基隆港。（圖由Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 提供）

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