明起校園自主戴口罩 基市教育處：校車、幼兒園娃娃車仍須戴

教育部鬆綁室內口罩政策，明天（6日）起，各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。但是校車、幼兒園專用車及接駁車，依規定仍應佩戴口罩。（圖為基隆市政府提供）

2023/03/05 11:54

〔記者俞肇福／基隆報導〕教育部鬆綁室內口罩政策，明天（6日）起於各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。基隆市教育處今天（5日）提醒，校車、幼兒園專用車及接駁車，依規定仍應佩戴口罩。

為避免228和平紀念日4天連續假期防疫破口產生，基隆市教育處於連假前再次請學校對家長及師生進行衛教宣導、做好個人健康管理，連假過後加強觀察學生健康狀況、落實環境清消等防疫工作。

市府配合教育部鬆綁室內口罩政策，3月6日起於各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。

教育處長劉美蘭表示，依中央規定，學校自主決定戴口罩，不強制佩戴，由師生自行決定，尊重師生自主意願，但校園內健康中心或公共運輸工具，如校車、幼兒園專用車及接駁車等比照指揮中心規範的指定場所，依規定仍應佩戴口罩。

此外，考量學校教學需求，各級學校經與學校師生充分溝通並取得共識後，可於具特殊性場域或授課有相關需求時，學校可以自行決定採取佩戴口罩措施。

市長謝國樑表示，基隆市校園重視各項防疫工作的落實，市府將會與學校持續關注中央所宣布的疫情狀況，滾動調整相關防疫政策，並持續鼓勵教職員工生，依照中央流行疫情指揮中心建議COVID-19疫苗接種劑次盡速進行施打，共同守護校園健康安全，請各位家長務必放心。

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教育部鬆綁室內口罩政策，明天（6日）起，各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。但是校車、幼兒園專用車及接駁車，依規定仍應佩戴口罩。（圖為基隆市政府提供）

教育部鬆綁室內口罩政策，明天（6日）起，各級學校、幼兒園、課後照顧中心、補習班，實施室內空間原則「自主佩戴口罩」措施。但是校車、幼兒園專用車及接駁車，依規定仍應佩戴口罩。（圖為基隆市政府提供）

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