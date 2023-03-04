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    首頁　>　基隆市

    悲！大冠鷲遭車高速撞擊重傷 失血過多不治

    一隻二級保育類猛禽大冠鷲，今天凌晨被路過基隆市環港街的車輛高速撞擊，經過搶救仍不治。（圖為基隆市政府提供）

    一隻二級保育類猛禽大冠鷲，今天凌晨被路過基隆市環港街的車輛高速撞擊，經過搶救仍不治。（圖為基隆市政府提供）

    2023/03/04 16:31

    〔記者俞肇福／基隆報導〕一隻二級保育類猛禽大冠鷲今天（4日）凌晨在基隆市環港街遭車輛高速撞擊，動物保護防疫所上午接獲八斗子派出所通報，員警急送傷鳥，警車一路護送到寵物銀行，獸醫師接手治療重傷大冠鷲，歷經1小時搶救，遺憾仍因失血過多死亡。

    獸醫師檢查，大冠鷲身長35公分、翼展140公分，有腦震盪及嚴重上顎裂開出血、左側眼瞼無法睜開及口喙持續出血，已昏迷，研判凌晨遭高速行駛車輛撞擊，搶救1小時，最終仍因失血過多身亡，後續將採樣進行禽流感監測，以提供動物防疫參考。

    基隆市產業發展處長林鼎超說，大冠鷲是基隆市常見中大型猛禽，是第二級保育類動物，主要以蛇、鼠類、與蜥蜴爬蟲類等為食，屬於鷹科蛇鵰屬，喜歡在森林近水邊的樹冠上築巢，身長約55到75公分，翼展約150到170公分。這隻大冠鷲還未成年就遭到橫禍，也提醒民眾，基隆生態豐富，車輛行駛發現有野生動物，宜放慢車速，避免悲劇再次發生。

    動保所說，市府持續致力於野生動物及棲地的保育相關工作，民眾如有發現鳥類或野生動物遭受傷害，可直接撥打市府1999市民熱線及動物保護24280677專線報案，共同維護環境生物多樣性。

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