基警打詐到基隆廟口掃街 高舉宣導看板推「識詐」

基隆市警第一分局為強化「識詐」工作，分局長林文煜昨晚率警員與里民組成的「打詐宣導團」到知名夜市基隆廟口掃街，打詐宣導團員高舉反詐看板，逐一向逛夜市的市民與遊客宣導常見詐騙手法。（記者林嘉東翻攝）

2023/03/04 11:07

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局「打詐基隆隊」去年「識詐」績效掄元。基隆市警第一分局為強化「識詐」工作，分局長昨晚率警員與里民組成的「打詐宣導團」到知名夜市基隆廟口掃街，打詐宣導團高舉反詐看板，逐一向逛夜市的市民與遊客宣導常見詐騙手法，獲得不少市民與遊客肯定。

詐騙橫行，基隆市警察局長張樹德體認必須從宣傳做起，讓市民更了解各類詐騙手法，才能免於受騙，去年7月上任後與基隆市政府成立「打詐基隆隊」，透過在社群、社區辦活動等鋪天蓋地宣傳手法，宣導逾230萬人次，獲行政院評比為全國「識詐」丙組第1名。

基隆市警一分局長林文煜昨晚9點半率警員、與「玉田里守望相助隊」組成的「打詐宣導團」共30多人，至基隆市知名夜市廟口，向市民與遊客宣導詐騙最新手法。宣導團成員逢人就宣導近年來，常見詐騙手法，前五名分別是「假網路購物詐騙」、「投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」，並呼籲市民與遊客提高警覺。

林文煜表示，打詐不只是警察的工作，他很開心轄內很多KTV業者，主動負起社會責任，無償在包廂內，播放「阿昭署長」識詐宣導影片，希望透過寓教於樂，深植民眾「識詐」常識。

林文煜強調，詐騙手段不斷翻新，詐團常利用民眾投機心態等人性弱點，結合時事更新詐騙手法，誘騙市民；警方將持續向市民宣導最新的防詐訊息，讓市民徹底認識詐騙，不讓詐騙集團有機可乘，市民若接獲可疑電話、簡訊或網路資訊，可撥打165電話諮詢，謹記一聽、二掛、三查證訣竅，以免受騙，確保自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

基隆市警第一分局長林文煜昨晚率警員與里民組成的「打詐宣導團」到知名夜市基隆廟口掃街，打詐宣導團員高舉反詐看板，逐一向逛夜市的市民與遊客宣導常見詐騙手法。（記者林嘉東翻攝）

基隆市不少KTV業者無償在包廂內播放「阿昭署長」識詐宣導影片，希望透過寓教於樂，深植民眾「識詐」常識。（記者林嘉東翻攝）

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