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    首頁　>　基隆市

    基隆市立田徑場重建工程重新招標 預計2024年底完工

    延宕多時的基隆市立田徑場暨停車場改建案，2022年12月發包，預計2024年底12月5日重新招標，現正辦理開工前置作業中，工期為600日曆天，預計2024年12月底完工。（記者俞肇福攝）

    延宕多時的基隆市立田徑場暨停車場改建案，2022年12月發包，預計2024年底12月5日重新招標，現正辦理開工前置作業中，工期為600日曆天，預計2024年12月底完工。（記者俞肇福攝）

    2023/03/04 10:49

    〔記者俞肇福／基隆報導〕延宕多時的基隆市立田徑場暨停車場改建案，因受到疫情及烏俄戰爭及變更設計影響，導致原得標廠商無法依契約完工，於2022年10月20日與廠商終止契約，後於2022年12月5日重新招標，現正辦理開工前置作業中，工期為600日曆天，預計2024年12月底完工。

    基隆市立田徑場為基隆市唯一大型競賽運動場所，陪伴基隆市民歷經40多年的記憶，而田徑場設施老舊，為保障民眾生命財產安全，提供更優質之運動競賽及活動場地，林右昌擔任基隆市長任內，由市府向中央爭取前瞻計畫經費辦理重建，於2018及2019年分年向教育部體育署爭取將原環狀看台拆除，重建可容納約3000人的司令台，並於司令台下方規劃多處運動空間、修建網球場及風雨籃球場。

    另外，為兼顧民眾停車的需求，再於2020年向交通部公路總局爭取興建可容納汽車200輛、機車178輛的立體停車場。

    市立田徑場亦為基隆市賽事的主要場所，同時可供跑步及從事籃球、網球運動的場館，其附設身心障礙運動中心，更是身心障礙人士趨之若鶩，平日為愛好運動民眾及年長者活動的熱門地點，每年使用人數超過30餘萬人次，是基隆市民運動休憩的重要公共設施。

    受到基隆市立田徑場拆除重建工程影響，基隆市近年來的中小學聯運等賽事，紛紛移往台北市立運動場，隨著基隆市立田徑場拆除重建工程重新招標發包，教育處指出，最快2024年12月底完工，屆時將有一個多元、開放、安全及優質的競賽及運動場所。

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