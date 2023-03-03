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    首頁　>　基隆市

    今年基隆港郵輪預報72航次 預估經濟效益達9億元

    基隆港務分公司建置了自動通關查驗櫃台，縮短觀光客通關時間。（記者盧賢秀攝）

    基隆港務分公司建置了自動通關查驗櫃台，縮短觀光客通關時間。（記者盧賢秀攝）

    2023/03/03 16:33

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕疫後郵輪復甦，3月7日基隆港將出現雙輪會的景象，基隆港務分公司表示，今年郵輪預報有72航次，預估經濟效益達9億元。

    基隆市議長童子瑋與市議員今天到基隆港務分公司專題考察。基隆港務公司指出，自從武漢肺炎（新冠狀病毒病，COVID-19）發生後，基隆港這3年來幾乎沒有郵輪進出，只有少部分跳島旅遊，不過也是相當少數。

    基隆港對於疫後郵輪復甦，除了建置全新的自動通關查驗櫃台等設施，縮減觀光客通關時間，也祭出靠泊優惠方案，吸引航商來靠泊，港市合作行銷，並主動出國拜訪航商。

    3月7日國際郵輪就要重返基隆港，而且是雙輪會，東、西岸各1艘，基隆港務分公司將與市府舉辦歡迎會。基隆港務分公司統計，今年預報郵輪有72航次，包括郵輪觀光客和船員採購商品等，預估經濟效益約9億元。

    議長童子瑋指出，郵輪母港是基隆港未來發展的趨勢，過去8年港區的硬體建設與區劃構想已臻完備，包括東岸廣場串連平台、軍港西遷縫合東岸港區、基隆塔串連山海城、西岸旅運商業大樓等等工程，將陸續完工；下一步，希望市政府審慎處理招商與經營團隊，軟硬體兼具，才能讓基隆的建設發揮最大的能量與潛力，為基隆創造在地就業機會。

    基隆港務分公司建置了自動通關查驗櫃台，縮短觀光客通關時間。（記者盧賢秀攝）

    基隆港務分公司建置了自動通關查驗櫃台，縮短觀光客通關時間。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議會議長童子瑋（右二）與議員到基隆港務公司專題考察，總經理高傳凱（右）說明郵輪觀光客通關設施改善。（記者盧賢秀攝）

    基隆市議會議長童子瑋（右二）與議員到基隆港務公司專題考察，總經理高傳凱（右）說明郵輪觀光客通關設施改善。（記者盧賢秀攝）

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