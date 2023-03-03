假稱高薪騙少女自拍裸照 網蟲落網還搜出新興毒品

基隆市警三分局偵查隊等單位昨報請檢察官搜索陳、鄭住處，查獲毒梅片、毒哈密瓜錠、毒牛B咖啡、毒悍馬糖及毒彩虹菸等各式各樣混合性新興毒品。（記者林嘉東翻攝）

2023/03/03 15:46

〔記者林嘉東／基隆報導〕交友網站陷阱多！陳姓網蟲在交往網站上，以「有朋友想要賺錢聯絡我」為幌子，騙少女小凡（化名）自拍裸照供他欣賞，小凡涉世未深上當，陳男改口恫嚇小凡：「妳不自拍，我就把妳的裸照PO上網」，嚇得小凡不敢再傳裸照給陳。警方昨循線逮到陳，基隆地檢署複訊後，認定陳涉犯兒童及少年性剝削防制條例，以陳男有反覆實施兒少性剝削之虞向法院聲押獲准。

警方調查，29歲陳姓男子去年11月間，透過交友網站，結識還在念國中的小凡，明知小凡未成年，以「有朋友想要賺錢聯絡我」為幌子，表示小凡只要願意自拍裸照傳給他，就可以介紹高薪工作賺到錢，藉此取得少女數張裸照。

後經少女的母親無意中發現小凡曾傳裸照給陳男，陳男還恐嚇女兒繼續拍裸照供他欣賞，氣得報案提告。基隆市警三分局偵查隊去年11月獲報後成立專案小組，經報請基隆地檢署檢察官何治蕙檢指揮偵辦後，鎖定29歲陳姓與23歲鄭姓男子涉嫌重大。

檢警追查，陳男不僅在交友網站上使用假資料註冊，還購買國外手機門號，隱匿真實身分，躲避警方追查，在交友網站上隨機找尋被害少女，以「有朋友想要賺錢的聯絡我」為幌，詐騙不少被害人。

專案小組昨報請檢察官搜索陳、鄭住處，查獲毒梅片、毒哈密瓜錠、毒牛B咖啡、毒悍馬糖及毒彩虹菸等各式各樣混合性新興毒品，儼然小型毒品雜貨店。警訊後，將陳、鄭依違反毒品危害防治條例與兒童及少年性剝削防制條例偵辦。

檢方昨晚複訊後，認定陳涉犯兒童及少年性剝削防制條例，以陳男有反覆實施兒少性剝削之虞向法院聲押獲准；另諭知鄭男5萬元交保。

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基隆市警三分局專案小組昨逮捕陳、鄭男子，在陳住處查獲毒梅片、毒哈密瓜錠等各式各樣混合性新興毒品。基隆地檢署複訊後，認定陳涉犯兒童及少年性剝削防制條例，以陳男有反覆實施兒少性剝削之虞向法院聲押獲准。（記者林嘉東翻攝）

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