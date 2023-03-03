新山水庫蓄水量16.5％ 水公司：5月底水庫可蓄滿

基隆新山水庫管線滲露，把水洩降整修。（記者盧賢秀攝）

2023/03/03 14:16

〔記者盧賢秀／基隆報導〕中南部水庫缺水，台水基隆新山水庫也見底，主要是1月時發生管線滲漏，將水庫的水洩降，並檢修攔污柵等相關設施，目前已完工開始蓄水，預計在5月底前新山水庫就可蓄滿，供應枯水期大基隆地區用水。

基隆市議會議員今天到自來水公司第一區管理處的新山水庫專題考察，關心基隆市供水的問題，目前水庫光禿禿，蓄水量只剩下16.5%，是近年所少見。

自來水公司一區處李文峯表示，1月初發水庫管線大量滲漏，經水利署現勘，決定採計畫性洩降水位，同時也整體檢修、汰換攔污柵等設施，已完工並在2月中重新蓄升。

自來水公司表示，依照近20年的水文分析，目前基隆河是豐水期，水庫每天進水約10萬噸，預估在5月底前水庫可以蓄滿900萬噸的水量，在7至9月的枯水期，穩定大基隆的供水。

此外，市議員何淑萍、張耿輝等人也關心去年8月基隆信義區和中正區的高地社區缺水問題，李文峯表示，基隆中正和信義區是由貢寮淨水廠供水，雙溪溪去年降雨只有11%，是20年來罕見，造成中正與信義區高地地區缺水。

自來水公司表示，目前決定從忠一路火車站到喜豬橋增設1條500亳八的水管，並增設東海加壓站，一旦信義區等高地水量不足時，可以從西岸調度水源供水，1天可以供應1萬至2萬噸，這項管線工程的交通維持計畫市府審議中，預計在今年6月底完工，因應枯水期高地供水問題。

此外，市議員林旻、吳驊珈、施偉政等人也關心爆管造成坑洞、漏水的修復等，自來水公司表示接獲通知會儘速派員修復。

基隆新山水庫目前已開始蓄水，5月底前將蓄滿水。（記者盧賢秀攝）

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