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    基隆捷運第一階段環評通過 林右昌振奮：推動以來最大進展之一

    基隆捷運第一階段環評通過，內政部長、前基隆市長林右昌非常高興振奮，他說，這是基隆推動捷運建設以來最大進展之一。（資料照）

    基隆捷運第一階段環評通過，內政部長、前基隆市長林右昌非常高興振奮，他說，這是基隆推動捷運建設以來最大進展之一。（資料照）

    2023/03/03 00:12

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆人期盼20多年的基隆捷運，行政院去年初拍板定案，環保署環境影響評估專案小組2日審查基隆捷運第一階段環評案，補正內容後通過，鐵道局協調由新北市負責興建、營運，內政部長、前基隆市長林右昌也非常高興振奮，他說，這是基隆推動捷運建設以來最大進展之一。

    環保署昨天（2日）召開「基隆南港間通勤軌道建設計畫第一階段路線環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。路線從八堵站到南港站，全長16.05公里，設有13站；其中，「汐止區公所站-汐科站-樟樹灣站」路段約1.6公里屬汐東捷運（民生汐止線）工程範圍，並與汐東捷運共用社后機廠。

    據指出，環委認為，開發單位應評估民眾在八堵站轉乘的停車需求，增加小汽車停車及轉乘空間可行性。至於台鐵局也協調新北市擔任興建與營運的單位。

    內政部長林右昌2日晚間說，非常高興振奮，這是基隆推動捷運建設以來最大的進展之一，也是過去他擔任基隆市長8年的努力有了最好的回報！從北北基和交通部4長會議將基隆捷運提升為中運量系統，到他卸任之前已經將捷運場站與路廊大致確定下來，現在第一階段環評過關已趕上汐東線的進度了！

    林右昌說，希望謝國樑市長能盡速完成捷運路廊所需土地取得與變更工作，更不要忘了在推動捷運TOD規劃同時一定要把社會住宅與提升都市環境的公共設施一併規劃好！這是基隆城市發展的一大步，請一定要好好把握住機會。

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