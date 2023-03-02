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    首頁　>　基隆市

    黃明昭回娘家慰勉基隆警 要求風紀案件務必刨根究底

    警政署長黃明昭（左）今日回「娘家」，頒發慰問金給基隆市警察局，由局長張樹德（右）代表接受。（記者吳昇儒翻攝）

    警政署長黃明昭（左）今日回「娘家」，頒發慰問金給基隆市警察局，由局長張樹德（右）代表接受。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/03/02 16:30

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕曾任基隆市警察局長的警政署長黃明昭，今日率刑事警察局長李西河及督察室主任等重要幹部，回「娘家」視導，並召開座談會議，針對掃黑、打詐及警紀等工作，進行重點任務提示，要求同仁精進警察風紀作為，打擊黑道幫派分子、詐欺案件。同時也頒發慰問金，勉勵同仁們近期的辛勞。

    黃明昭於會議中指出，掃黑專責隊應摒除本位主義，以區域聯防的概念，建立情資交流平台，跨縣市整合偵查能量，全力掃蕩黑幫；而打擊詐欺應持續依照行動綱領策略推動，務實及真切推動識詐工作，全力守護民眾財產安全。

    另外，黃明昭也要求各級幹部應加強走動式管理，了解並掌握同仁狀況，時時提醒應注意言行操守、恪遵法律規定與風紀要求，如遇風紀案件，務必刨根究底，切勿未釐清事實而草率結案，衍生其他問題。

    基隆市警局長張樹德表示，近期配合警政署執行「全國同步掃黑、打詐、緝毒行動專案」，專案期間共動員警力812人次，合計檢肅治平對象2名、共犯12人，破獲詐騙集團2案14人、查獲營業場所涉毒品案件1處，同時偵破各類刑案207件240人、緝獲通緝犯48名，強力壓制幫派暴力氣焰。

    張樹德指出，成立「打詐基隆隊」，力求精準打擊詐騙犯罪，並結合金融機構及四大超商主動攔阻被害人匯款，去年共成功攔阻92件，金額高達4617萬餘元；統計去年偵破詐欺且妨害自由案件共5件，逮捕犯嫌56名，營救被害人14名。

    署長黃明昭（左2）今日回到基隆視導，針對「掃黑、打詐及警紀」進行重點提示。（記者吳昇儒翻攝）

    署長黃明昭（左2）今日回到基隆視導，針對「掃黑、打詐及警紀」進行重點提示。（記者吳昇儒翻攝）

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