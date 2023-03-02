基隆城際轉運站預估5月完工 議員憂當地交通問題

基隆城際轉運站硬體即將完工。（記者盧賢秀攝）

2023/03/02 17:35

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市城際轉運站即將完工，多名議員今天到轉運站考察，未來國道客運和公車全都將集中停靠轉運站，擔心車輛在港西街進出動線複雜且危險，要求市府做好規劃與配套措施。市長謝國樑下午答覆時表示，城際轉運站最少要1年才會營運。

基隆城際轉運站工程，因颱風、疫情缺工缺料等因素影響有所延宕，目前在收尾，預估最快今年5月底進入驗收階段。市議會議長童子瑋和數十位議員今天到城際轉運站考察。

基隆市政府交通處長王圳宏指出，市府利用基隆火車站地面層新建「基隆城際轉運站」，整合國道客運、公路客運及市區公車路線；轉運站內設置13席國道客運月台，載客後由北出口離場，行駛西岸高架聯外道路接國道1號高速公路；中山一路側則有12席公車候車亭，民眾搭公車可以轉乘客運及台鐵。

城際轉運站工程完成後，進行內部裝修等整備工作，交由專業營運廠商負責維管，除了候車空間外，也有商業及休憩公共空間，每天服務轉乘公共運輸及休憩的6萬至7萬旅客。港口邊的國門廣場、海洋廣場和郵輪廣場可以串聯起來。

市議員看了整個工程大致覺得還不錯，不過多數議員認為未來交通動線令人擔憂。宋瑋莉、郭美秀指出，公路客運由港西街左轉上西岸高架聯外道路，路幅窄將影響機車與小客車的通行安全。

議員張顥瀚與施偉政指出，城際轉運站是市中心重要交通樞紐，但車輛從忠一路轉進轉運站，客運由港西街上西岸高架聯外道路時，易形成車輛交織，造成周邊交通壅塞和交通事故，務必做好指引與配套措施。

議員鄭文婷認為只有1座電梯對身障者而言相當不便，希望2側可以增設無障礙設施；林旻勳認為候車空間有些狹窄，上午尖峰時段將湧入7千至8千人，人流須有效分流。

王圳宏表示，在城際轉運站營運前，整個區域交通動線都會做完整測試規劃。

基隆城際轉運站硬體即將完工。（記者盧賢秀攝）

基隆城際轉運站硬體即將完工。（記者盧賢秀攝）

基隆市議員到城際轉運站考察，（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法