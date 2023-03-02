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    首頁　>　基隆市

    懷疑妻子討客兄 醋夫嗆「有種來單挑」還亮西瓜刀

    洪姓男子懷疑黃男與妻子有染，恫嚇黃男：「有種來單挑」後，還拿西瓜刀要與黃男輸贏，基隆地院審結依恐嚇罪判處洪男拘役20天，得易科2萬元罰金。（記者林嘉東攝）

    洪姓男子懷疑黃男與妻子有染，恫嚇黃男：「有種來單挑」後，還拿西瓜刀要與黃男輸贏，基隆地院審結依恐嚇罪判處洪男拘役20天，得易科2萬元罰金。（記者林嘉東攝）

    2023/03/02 14:47

    〔記者林嘉東／基隆報導〕洪姓男子懷疑妻子與黃男有染，恫嚇黃男：「有種來單挑」後，到車上拿西瓜刀要與黃男「輸贏」，還好警方及時趕抵制止，才未鬧出人命。基隆地院審結依恐嚇罪判處洪男拘役20天，得易科2萬元罰金。

    判決指出，洪姓男子懷疑妻子與黃男有染，去年4月間某日晚間7時許，在基隆市信義區一間超商前，碰到黃男後，雙方發生口角。洪男被控向黃男恫稱：「有種來單挑」、「要輸贏就不要跑」；隨後，洪男回車上拿出1把西瓜刀逼近黃男，還好被及時趕抵的警方制止。

    檢方依到場警員身上密錄器與在場目擊者認定，洪男持西瓜刀逼近黃男，足以使黃男心生畏懼，依恐嚇罪嫌將他起訴。

    法院審理時，洪辯稱，他當時見黃男「有越來越多人到場」，且疑似要去拿棍棒傷害他，他才去車上拿西瓜刀防禦，屬於正當防衛。

    不過，法院依據到場警員身上密錄器與在場證人指證，事發時，包括黃男與黃男3名友人均未拿棍棒或類似武器之物，亦未見洪男所述：「越來越多人到場」。再說，洪男不是因為黃男已持棍棒武器等物，要加害於他，才到車上拿西瓜刀，所以不能主張正當防衛。

    此外，黃男也證稱，洪男嗆他：「要輸贏就不要跑」後，就衝回車上拿西瓜刀，左手拿著且轉身走向他時，距離他約有1台車的距離，他看到洪男拿刀出來的時候，覺得驚恐害怕，有往後退，他還是第一次看到有人對他拿刀，幸好警察趕來制止。

    判決指出，洪男與黃男之間有糾紛，不理性溝通尋求解決之道，竟在口角後，持西瓜刀相向，依恐嚇罪判處洪男拘役20天，得易科2萬元罰金。

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