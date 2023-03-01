冷空氣又來！週四北台轉冷 西半部溫差大空品差

冷氣團逐漸南下，明天（2日）北部及東北部整天感受偏冷，其他地區早晚也偏冷，日夜溫差大，早出晚歸適時增減衣物。（資料照）

2023/03/01 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕今晚起到明（2）日大陸冷氣團南下，明天北部及東北部整天感受偏冷，其他地區早晚也偏冷，日夜溫差仍大，民眾早出晚歸需適時增減衣物。

中央氣象局預報，明天迎風面水氣較多，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。而東北季風增強，明天上午起桃園到台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9到10級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，民眾需特別注意。此外，東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多留意。

溫度方面，明天清晨各地低溫約13到15度，北部及宜蘭白天高溫18、19度，中南部有來到24到26

天氣風險指出，今晚到明天冷氣團逐漸南下，但整體環境水氣偏少，降雨偏向基隆北海岸到恆春半島的東半部地區，不過是零星或局部短暫雨，週五、週六降雨會稍明顯，週日又會減少下來；西半部持續晴到多雲，中南部水情不樂歡。北部氣溫下週一、二才會有明顯回升，但早晚仍偏冷，未來1週日夜溫差大。

空氣品質方面，明天受大陸冷氣團影響，清晨東北風可能挾帶境外污染物移入，影響濃度需視上游累積程度和降雨強度而定。花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣為中量級。其他地區為高量級。

明天清晨各地低溫約13到15度，北部及宜蘭白天高溫18、19度，中南部有來到24至26度。（擷取自中央氣象局網站）

空氣品質方面，明天雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自空氣品質監測網）

紫外線方面，明天台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣為中量級。其他地區為高量級。（擷取自中央氣象局網站）

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