林右昌邀地方仕紳餐敘 謝國樑也出席：將拜會討論基隆合併升格

內政部長林右昌今晚在基隆設宴，宴請基隆仕紳與基隆市議員；基隆市長謝國樑也受邀與會。（記者俞肇福攝）

2023/03/01 20:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑今晚（1日）應邀出席內政部長林右昌和地方仕紳、基隆市議會的敘舊感恩餐敘，林右昌強調對於基隆的未來一起努力，謝國樑期盼林右昌以前輩的身分，傳授施政治理經驗，同時也將在3、4月拜會林右昌，商談有關基隆合併升格的議題。

謝國樑說，林右昌今天是內政部長下鄉，也是回鄉，大家都很開心，他對於基隆民意反映，合併升格直轄市一事，他原定規劃近期就要拜訪內政部林部長，期盼透過幕僚作業，在3月底或4月初就能成行，他會邀請對升格議題有興趣議員同行，一同討論如何讓基隆朝升格直轄市的道路邁進。

另外，基隆市政府提出台鐵早上從基隆火車站開出的109車次加停南港站，謝國樑今晚說，下午5點左右接到台鐵局長杜微來電，對於基隆市府提出的折衷方案表達會好好評估。

謝國樑上午在市議會臨時會中場休息時間接受聯訪時說，市府考量台鐵調度需求，提出台鐵上午7點34分從基隆站發車的109車次加停南港站，109車次是原有的車次，絕不會影響任何區間車次，交通部長王國材曾在電話中向他允諾會請杜微和他商談，但至今仍未接到台鐵任何訊息。謝國樑今天晚間改口，已經接到杜微良性回應。

民進黨籍立法委員羅美玲等人今天指出，物價逐年上升，但基層員警的勤務加給，已28年未隨其他軍公教人員待遇調漲。對此，林右昌受訪說，警勤加給已討論很久但一直沒有定案，他擔任基隆市長時就非常重視警察和消防的福利，全力給予支持。

林右昌說，擔任內政部長後發現這項課題，上任沒多久就指示警政署針對警勤加給研提方案，希望全力給予警察支持，讓警察工作推動能無後顧之憂，待警政署向他報告研議方向後，他會再向行政院長陳建仁說明。

基隆市長謝國樑說，他今晚參加餐敘，主要是向前基隆市長林右昌請益市政建設與基隆合併升格直轄市的相關議題。（記者俞肇福攝）

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