林右昌邀地方仕紳餐敘 謝國樑也出席：將拜會討論基隆合併升格
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑今晚（1日）應邀出席內政部長林右昌和地方仕紳、基隆市議會的敘舊感恩餐敘，林右昌強調對於基隆的未來一起努力，謝國樑期盼林右昌以前輩的身分，傳授施政治理經驗，同時也將在3、4月拜會林右昌，商談有關基隆合併升格的議題。
謝國樑說，林右昌今天是內政部長下鄉，也是回鄉，大家都很開心，他對於基隆民意反映，合併升格直轄市一事，他原定規劃近期就要拜訪內政部林部長，期盼透過幕僚作業，在3月底或4月初就能成行，他會邀請對升格議題有興趣議員同行，一同討論如何讓基隆朝升格直轄市的道路邁進。
另外，基隆市政府提出台鐵早上從基隆火車站開出的109車次加停南港站，謝國樑今晚說，下午5點左右接到台鐵局長杜微來電，對於基隆市府提出的折衷方案表達會好好評估。
謝國樑上午在市議會臨時會中場休息時間接受聯訪時說，市府考量台鐵調度需求，提出台鐵上午7點34分從基隆站發車的109車次加停南港站，109車次是原有的車次，絕不會影響任何區間車次，交通部長王國材曾在電話中向他允諾會請杜微和他商談，但至今仍未接到台鐵任何訊息。謝國樑今天晚間改口，已經接到杜微良性回應。
民進黨籍立法委員羅美玲等人今天指出，物價逐年上升，但基層員警的勤務加給，已28年未隨其他軍公教人員待遇調漲。對此，林右昌受訪說，警勤加給已討論很久但一直沒有定案，他擔任基隆市長時就非常重視警察和消防的福利，全力給予支持。
林右昌說，擔任內政部長後發現這項課題，上任沒多久就指示警政署針對警勤加給研提方案，希望全力給予警察支持，讓警察工作推動能無後顧之憂，待警政署向他報告研議方向後，他會再向行政院長陳建仁說明。