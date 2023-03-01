台鐵基隆南港直達車「有困難」 基市府提折衷方案

基隆市長謝國樑今天（1日）指出，基隆建議台鐵109次自強號加停南港站。（記者俞肇福攝）

2023/03/01 18:01

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台鐵「基隆南港直達車」有困難 王國材：交由專業討論

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府日前公布民調，77.4%受訪的基隆民眾希望台灣鐵路管理局加開基隆到南港直達車，但台鐵回應「有困難」。基隆市長謝國樑今天（1日）指出，基隆已提出折衷方案，建議台鐵109次自強號加停南港站，並非增加直達車，抱怨台鐵局長杜微，至今未依交通部長王國材指示與他溝通，「請台鐵幫幫基隆」。

基隆市爭取台鐵加開基隆、南港直達車遭拒，基隆市政府日前公布民調顯示支持加開比率達77.4%，呼籲台鐵局正視；台鐵重申「有困難」，因其他區間車須避讓直達車，將影響7班次車程。

基隆市政府交通處另提替代方案，建議上午7時34分基隆發車，經八堵直達台北的109次自強號，如果能加停南港站，行車時間最多增加3分鐘，就能滿足許多基隆通勤族轉搭北捷的需求。

謝國樑今天回應說，市府民調基隆有近8成民眾，希望台鐵要有直達車，市府考量台鐵有調度上的需求，因此提出7時34分八堵到台北的直達車，中間只要加停南港站，絕不會影響目前其他區間車的調度，加停南港站對到台北站的旅客只是多到2到3分鐘，是可接受的範圍。

謝國樑表示，最近因為安樂區有很多民眾搭不了9026、1815，需要其他的疏散方式，此時透過公車到八堵站，再從八堵到南港的直達車是最佳的方式。

謝國樑說，他最近有和交通部長王國材通上電話，王部長有親口答應他，會請台鐵局長杜微跟他談，但到目前為止，已經多日了，他和市府都沒有接到杜微的任何訊息。台鐵在媒體詢問時回應表示「窒礙難行」，是指基隆再加開新的直達車的方案，並不是基隆提出的原有直達車加停一個南港站的方案。

謝國樑懇請台鐵和基隆市府溝通、協商，不是只有一句話說不可行，基隆市提出的方案，請台鐵幫幫基隆人，緩解基隆目前的交通狀況。

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