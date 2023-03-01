基隆染疫慰問金 議員批「國樑一夢」

民進黨議員批市府染疫慰問金縮小到低收和中低收入戶，要求市編好編滿。（記者盧賢秀攝）

2023/03/01 12:01

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市議會今天討論染疫慰問金，只針對低收及中低收入戶染疫者發1萬元關懷金，民進黨市議員吳驊珈、洪森等人批，與市長謝國樑的承諾簡真是「國樑一夢」，紛紛要求市府要編好編滿。

基隆市政府社會處長楊玉欣指出，低收和中低收經濟弱勢，加上物價上漲，有必要發放補助。發放對象為2020年1月至2022年12月染疫的低收和中低收入戶，衛政查有確診記錄者。

基隆市低收和中低收入戶約9000人，占全市人口2.5%，推估染疫人口約3600多人，預計追加預算6000萬元。

吳驊珈、洪森永、施偉政和張顥瀚等人指出，市長謝國樑在競選時所提的政見，承諾當選後染疫者每人發放1萬元，以勞動人口、家中經濟支柱優先，但基隆市染疫人口17萬6千多人，染疫慰問金發放的範圍縮小到中低收、低收入戶，對象只占1.6%。所謂的承諾，不該是一場文字遊戲！大家等慰問金來紓緩生活上的困難。

民進黨多位議員要求市政府必須在追加減預算時，要優先編列全基隆市民的染疫慰問金，並且要編滿編足。千萬不要讓市長的同理心、政見與承諾，變成國樑一夢！

無黨籍議員林旻勳還拿出看板及謝國樑的直播影片內容，直接打臉謝國樑，勞動人員和家中經濟支柱為優先，現只有低收和中低收入戶才發，一變再變，到底有沒有要發？

市議員也播放謝國樑競選政見內容。（記者盧賢秀攝）

市議員也播放謝國樑競選政見內容。（記者盧賢秀攝）

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