基隆廟口等觀光熱點增設垃圾桶 3/1起亂丟垃圾罰款2400元

基隆市在廟口小吃前增設行人專用垃圾桶。（記者盧賢秀攝）

2023/02/28 14:51

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府在廟口夜市等觀光熱點，增設5處行人專用垃圾桶，市長謝國樑與環保局長馬仲豪今天中午前往視察，希望能減少觀光熱點周邊道路騎樓的垃圾。環保局強調，3月1日起，亂丟垃圾罰鍰從2400元起跳，呼籲市民朋友配合勿亂丟垃圾。

謝國樑說，他常常在市區廟口等處走動，發現廟口夜市周邊道路的垃圾問題相當嚴重，可能是觀光客找不到垃圾桶隨手丟棄，市府增設行人專用垃圾桶，更友善觀光客。

謝國樑表示，在鬧區增設垃圾桶，市府也是經過了很長時間的思考才決定，基隆市的廟口夜市是世界知名的小吃觀光景點，要求觀光客吃完小吃後，還要把垃圾帶回車上，甚至帶回家裡，對觀光客實在很不方便，因此增設5處垃圾桶。

環保局在鬧區增設的5處行人專用垃圾桶，地點分別是廟口夜市前人行道、吉祥大樓地下道出口、金鷹銀樓旁邊、正祥復健診所人行道以及仁五路公車站；環保局會增加清運次數，從每日3趟增加為每日5趟，維護垃圾桶周邊地點的清潔。

也有路人反映，廟口小吃或夜市攤商前都設有垃圾袋，增設行人專用垃圾桶，會變髒亂點、甚至垃圾堆。

環保局表示，除了加強清運趟數，會滾動式檢討，也設置有監視器，希望民眾不要把家戶垃圾丟入公共垃圾桶裡。

此外，環保局也提醒民眾，基隆市自3月1日起，亂丟垃圾罰鍰將從原本的1200至6000元，提高為2400至6000元，呼籲市民朋友配合，不要隨意棄置垃圾。

基隆市政府在廟口小吃前路口設置行人專用垃圾桶。（記者盧賢秀攝）

基隆廟口小吃店家前都設置有垃圾袋供民眾丟垃圾。（記者盧賢秀攝）

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