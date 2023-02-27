生不如死+強制遷籍 基隆2022年底人口快跌破36萬人

基隆市人口數持續減少，2011年跌破38萬人後，歷經12年持續觸底逼近36萬人，2022年底統計基隆人口僅剩36萬1526人。（資料照）

2023/02/27 17:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市人口數持續減少，在2011年跌破38萬人後，歷經12年持續觸底逼近36萬人，2022年底統計基隆人口僅剩36萬1526人。基隆市政府表示，近2年，全市出生數遠低於死亡數，再加上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，許多人逾2年未回國被強制遷籍，造成設籍人口數減少，這是全國普遍現象，基隆市去年人口成長率0.673％，全國第14名，算是中段班成績。

基隆市在2010年人口數還有38萬4134人，2011年跌剩37萬9927人，2022年底人口數僅剩36萬1526人，苦撐12年仍逐年下探，快跌破36萬人。觀察基隆市人口數變化，2020年還有36萬7577人，僅2年就少了6051人。

市府分析發現，基隆市2021年出生1820人、死亡3245人；2022年（虎年）出生1607人、死亡3798人；這2年，出生數就較死亡數少了3616人；市府坦言，這2年因疫情關係，死亡數有增加情形，加上去年適逢虎年，出生數更明顯減少，拉大了差距。

另，戶籍法規定，出境2年未返國者，戶籍逕為遷出至國外；這2年因疫情影響，很多人未回國。這類市民，往年僅約600多人至700多人，但2021年暴增至2660人，以至於遷出遠多於遷入，當年就少了2175人；不過，去年遷出雖仍多於遷入，但遷出遷入差距縮小到260人。

至於7個行政區人口變化，位於市中心的仁愛區，2012年有4萬7741人，去年底只剩4萬2787人，減少4954人，是全市7區人口減少最多的行政區；不過，在人口持續探底的趨勢下，信義區、暖暖區逆勢成長，信義區2012年有5萬1245人，2022年增加到5萬3168人，增加1923人。暖暖區2012年有3萬7851人，至去年底成長到3萬8548人，增加697人。

基隆市人口數持續減少，2011年跌破38萬人後，歷經12年持續觸底逼近36萬人，2022年底統計基隆人口僅剩36萬1526人。（資料照）

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