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    首頁　>　基隆市

    全國「生」不如死 這縣市卻逆勢成長率全國第一

    全國各縣市多呈現「生不如死」趨勢，但是位於國境之北的連江縣人口卻逆勢成長！連江縣去年全年人口成長率「2.477％」，高居全國第1。（圖為連江縣政府提供）

    全國各縣市多呈現「生不如死」趨勢，但是位於國境之北的連江縣人口卻逆勢成長！連江縣去年全年人口成長率「2.477％」，高居全國第1。（圖為連江縣政府提供）

    2023/02/27 01:07

    〔記者俞肇福／基隆報導〕全國人口普遍下滑，各縣市多呈現「生不如死」趨勢，但是國境之北的連江縣人口卻逆勢成長！2011年人口1萬106人，歷經12年人口持續成長逼近1萬4千人，傲視全國，2022年底統計，連江縣人口1萬3983人。連江縣政府表示，近2年，全縣出生人口遠高於死亡人口，連江縣去年人口成長率「2.477％」，全國第1名。

    連江縣在2010年人口數不到1萬人，只有9944人，2011年終於突破1萬人，成長到10106人；近年來，馬祖拜藍眼淚所賜，吸引大批遊客蜂擁而至，讓許多馬祖旅台鄉親與第二代，紛紛返鄉經營民宿投入觀光產業，連江縣2022年底人口數增加快速，達到13983人，12年的人口逐年成長。觀察連江縣人口數變化，2020年13279人，僅2年增加了704人。

    連江縣政府分析發現，連江縣2021年出生113人、死亡69人；2022年出生104人、死亡79人；這2年，出生數就較死亡數增加69人；縣府坦言，這2年雖然有疫情，加上去年適逢虎年，出生數有小減，但連江縣人口仍逆勢成長。

    至於4鄉的人口變化，南竿鄉2012年有6780人，去年底7797人，增加1017人；北竿鄉2012年有2071人，去年為3181人，增加1110人。

    莒光鄉2012年有1327人，去年為1471人，增加144人；東引鄉2012年有1132人，去年則為1534人，人口增加為402人。

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