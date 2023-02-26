基隆市府民調 7成74民眾支持要台鐵加開直達車

台鐵列車。（資料照）

2023/02/26 10:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑有感於市民上班通勤時間長，於上任後親自從基隆站搭乘台鐵區間車前往南港站，並建請交通部台灣鐵路管理局於平日上午尖峰時段加開基隆到南港的直達車，以縮短市民通勤時間；市政府委請民調公司調查結果有7成74支持要台鐵加開直達車，市政府呼籲台鐵重視基隆人的民意。

基隆市政府委由聯合行銷公司，針對台鐵加開基隆直達南港的直達車進行民調，有48.1%非常支持、29.3%還算支持，合計支持者占77.4%；另有17.6%不太支持、3.2%非常不支持，合計不支持者占20.8%。

此外，通勤民眾期待增加直達車的時段，在可複選的情況下，以基隆站7時30分發車者最多占54%、7時發車者次之47.6%，8時發車者居第三32.1%。

由民意調查結果可見，基隆市民對於台鐵直達車有殷切需求並給予期待，基隆市政府呼籲台鐵局正視民意，在對於其他現行班次影響最小下，加開基隆至南港的直達車。

本次民調調查期間為2023年1月9日至11日晚間6時到10時，以電腦輔助電話訪問系統（CATI）進行電話調查，採分層系統隨機抽樣方式，調查對象為基隆市中正區、信義區、中山區、安樂區及仁愛區，18-65歲的市民，有效樣本共1081份，119人拒訪。在95%信心水準下，正負誤差為3.0%。

為了瞭解基隆人對於台鐵在早上尖峰時段加開直達車的看法，基隆市委請民調公司製作民調，有7成74支持要台鐵加開直達車。（記者俞肇福攝）

為了瞭解基隆人對於台鐵在早上尖峰時段加開直達車的看法，基隆市委請民調公司製作民調，以基隆站7時30分發車者最多，占54%。（記者俞肇福攝）

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