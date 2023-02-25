基隆要塞司令部、正濱舊漁會大樓委外招商 今年可望開張營運

基隆市定古蹟要塞司令部整修後開放，揭開軍事要塞神秘面紗。（記者盧賢秀攝）

2023/02/25 23:09

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市正濱舊漁會大樓和基隆要塞司令部整修後令人驚艷，基隆市政府已完成委外招商，這2棟大樓今年下半年就會陸續開張營運，除了辦藝文展覽、表演活動，並展出文創商品，讓文化亮點帶動觀光。

文化局指出，正濱舊漁會大樓和基隆要塞司令部修復完成後，曾經是城市博覽會的展區，讓民眾為之一亮，考量古蹟的歷史、文化資產價值、營運業種適合性及疫情影響，去年底陸續招商，最近終於評選出最優廠商，陸續訂約整理營運。

歷史建築正濱舊漁會大樓建於1934年，2003年列入基隆歷史建築，是北台灣漁業具代表性建物。市府整修後裝置夜間照明設施，屋頂可眺望港區的作業，將作為多功能藝文展場，最快年底營運。

至於基隆要塞司令部是日治時期北台灣最高的軍事指揮中心，管轄範圍涵蓋基隆、澳底、金山、淡水、新竹、後龍等地區，深具神秘色彩，2010年被列入基隆市定古蹟。

市府整修後將古蹟主建物、光復樓及軍補庫房等都開放，後山還有3處防空洞，可以登上後山「旭丘指揮所」，該處曾是囚禁少帥張學良的場所；這些營舍辦公室未來將作藝術館和文創展館，預估今年秋天營運。

基隆正濱舊漁會大樓中庭，是很好的多功能展場。（記者盧賢秀攝）

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