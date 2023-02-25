228連假追櫻花！基隆5路線健行漫遊拍美照

228連續假期出遊，基隆市政府推薦基隆賞櫻景點，邀請民眾闔家大小來基隆追櫻花！圖為泰安瀑布的櫻花。（基隆市政府提供）

2023/02/25 16:48

〔記者俞肇福／基隆報導〕228連續假期，民眾紛紛出遊，許多人卻塞車在路上。基隆市政府推薦基隆賞櫻景點，邀請民眾闔家大小來基隆也能追櫻花！搭配市府精選的健行步道與知名景點，串接為賞花健行遊，旅遊時可欣賞美景又能享受大自然的芬多精。

基隆市政府觀光及城市行銷處處長郭霽說，2月期間正值繽紛的櫻花季，市府特別推薦的賞花景點有七堵瑪陵山區、暖暖龍門谷產業道路、泰安瀑布、紅淡山步道、天鵝洞（中正公園）等，櫻花品種大多屬於緋寒櫻，鮮豔的桃紅花色拍照起來十分吸睛，相當適合在社群網站上分享打卡美照，市府結合周邊步道串接成健行賞花遊程，邀請民眾來悠閒過連假。

健行追櫻之旅

【路線1】

基隆火車站→孝三路美食→周家蔥油餅→中正公園→中正公園天鵝洞→正濱漁港色彩屋→手工炭烤吉古拉→阿根納造船廠→和平島公園→基隆廟口→住宿

【路線2】

三坑火車站→三坑菜頭滷→魏腐（臭豆腐） →南榮國小（紅淡山入口）→紅淡山步道→三坑火車站→基隆火車站→國門廣場→海洋廣場→東岸廣場E-square-天空步道→基隆廟口→住宿

【路線3】

暖暖火車站→暖暖麵店→暖暖壺穴→暖江步道→東勢坑產業道路→暖東峽谷→大菁休閒農場→住宿

【路線4】

七堵火車站→七堵鐵道紀念公園→芳裕農場／金明昌休閒農場→翠谷橋壺穴→瑪西焦炭窯→瑪西坑溪櫻花步道→富民親水公園→住宿

【路線5】

七堵火車站→七堵鐵道紀念公園→七堵咖哩麵/七堵家傳營養三明治→泰安瀑布→姜子寮山步道→住宿

觀銷處指出，這5條遊程都別具特色，路線1主要由基隆最經典的幾處景點串接而成，推薦給喜歡拍照打卡以及購物的民眾，路線2主推經典在地特色美食及小百岳之一的紅淡山，天氣晴朗時，山頂更可遠眺台北101；路線3到路線5則是主推親近大自然的賞花輕旅行，路線不僅有古蹟及大自然的鬼斧神工，更有適合親子DIY的休閒農場。

搶攻疫後旅遊人潮，更多的旅遊住宿資訊與優惠都在基隆旅遊網，民眾可上網搜尋。

基隆田寮河旁就有櫻花可欣賞。（基隆市政府提供）

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