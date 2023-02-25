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    首頁　>　基隆市

    基隆深澳坑製冰廠大火 工人使用乙炔不慎釀災

    基隆市信義區深澳坑路和泰製冰廠，今天上午工人施工使用乙炔不慎，燒到場內泡棉，火勢一發不可收拾，火勢猛烈，大量濃煙直噴天際。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市信義區深澳坑路和泰製冰廠，今天上午工人施工使用乙炔不慎，燒到場內泡棉，火勢一發不可收拾，火勢猛烈，大量濃煙直噴天際。（記者林嘉東翻攝）

    2023/02/25 09:13

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市信義區深澳坑路和泰製冰廠，今天上午工人使用乙炔不慎，燒到廠房內泡棉，火勢一發不可收拾，火勢猛烈，大量濃煙直噴天際。基隆市消防局出動20部各式消防車輛，動員45名消防隊員全力灌救，半小時後控制火勢。

    基隆市消防局今天上午7時55分獲報，信義區深澳坑路330號2樓和泰製冰廠發生火警，即刻出動包括仁愛、八斗子、信二路等7個消防分隊共20部各式消防車輛，45名消防隊員趕抵滅火。

    第一大隊大隊長高瓊瑤率隊員趕抵時，火勢猛烈，大量濃煙竄升，指揮隊員佈線灌救，半小時後控制火勢。

    警消初步調查，火警原因是工人在冷凍廠內施工時，使用乙炔不慎燒到廠區泡棉，泡棉屬易燃物品，導致火勢一發不可收拾。

    基隆市信義區深澳坑路和泰製冰廠今天上午近8時許發生火警。基隆市消防局出動20部各式消防車輛，動員45名消防隊員全力灌救，半小時控制火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市信義區深澳坑路和泰製冰廠今天上午近8時許發生火警。基隆市消防局出動20部各式消防車輛，動員45名消防隊員全力灌救，半小時控制火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市信義區深澳坑路和泰製冰廠今天上午近8時許發生火警。基隆市消防局出動20部各式消防車輛，動員45名消防隊員全力灌救，半小時控制火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市信義區深澳坑路和泰製冰廠今天上午近8時許發生火警。基隆市消防局出動20部各式消防車輛，動員45名消防隊員全力灌救，半小時控制火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市信義區深澳坑路和泰製冰廠今天上午近8時許發生火警。基隆市消防局出動20部各式消防車輛，動員45名消防隊員全力灌救，半小時控制火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市信義區深澳坑路和泰製冰廠今天上午近8時許發生火警。基隆市消防局出動20部各式消防車輛，動員45名消防隊員全力灌救，半小時控制火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市信義區深澳坑路和泰製冰廠今天上午近8時許發生火警。基隆市消防局出動20部各式消防車輛，動員45名消防隊員全力灌救，半小時控制火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市信義區深澳坑路和泰製冰廠今天上午近8時許發生火警。基隆市消防局出動20部各式消防車輛，動員45名消防隊員全力灌救，半小時控制火勢。（記者林嘉東翻攝）

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