今晚到週日上午急凍！9縣市低溫特報下探10度

氣象局晚間10點9分對9個縣市發布低溫特報，請民眾注意保暖。（擷取自中央氣象局）

2023/02/24 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕強烈大陸冷氣團來襲，中央氣象局今晚（24）10點9分對9個縣市續發低溫特報，提醒民眾注意保暖，留心溫度變化。

氣象局指出，受大陸冷氣團影響，北部、東北部及金門、馬祖天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚起台北、新北有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率；明天傍晚起到26日桃園以北及宜蘭有局部持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

今晚（24日）到後天（26日）上午低溫區域，「橙色燈號（非常寒冷）」有

新北市、基隆市、台北市、桃園市、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫發生機率。

「黃色燈號（寒冷）」有新竹縣、苗栗縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率；連江縣因地理及氣候因素有6度以下氣溫發生機率。

根據氣象局說明，「黃色燈號」代表平地最低氣溫攝氏10度以下；「橙色燈號」代表平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

氣象局提醒，民眾應加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業應注意寒害。

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