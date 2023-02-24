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    首頁　>　基隆市

    緊盯9026客運 公路總局視察：今天尖峰增開5班無久候

    交通部政務次長陳彥伯今天到南港轉運站關心228連假疏運，以及9026客運路線營運情形。（公路總局提供）

    交通部政務次長陳彥伯今天到南港轉運站關心228連假疏運，以及9026客運路線營運情形。（公路總局提供）

    2023/02/24 22:22

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕基隆市民近來時常反映，要等1小時才能搭上9026客運，交通部政務次長陳彥伯今天（24日）率路政司長林福山、公路總局局長陳文瑞等人到南港轉運站、南港展覽館站視察，了解9026行駛狀況，陳彥伯要求務必配合班表發車，因應乘車狀況機動加班。而今天整體疏運狀況順遂，並無久候情形。

    公路總局說，已要求9026路線業者上午尖峰時段務必機動加開班次，掌握重點站位候車人潮，今天尖峰時段加開5個班次，快速疏運通勤民眾。陳彥伯現場指示，應持續研議營運改善措施，滾動式檢討修正，保障基隆市民通勤需求。

    為鼓勵民眾連假期間搭乘客運，公總請各客運業者籌備充足運能，還推出多項公共運輸優惠，包含搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘48條台灣好行路線可享半價優惠；搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車可享一段票或基本里程免費優惠；東部區域加碼優惠，購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享北宜、北花國道客運來回票4人同行1人免費，回程總票價再折抵200元，另有「在地有腳」租賃優惠，持國道客運票根享租車優惠及回程票價最高折抵200元等。

    另外，228連假期間，公總也要求各轉運站及公路客運業者應配合政府防疫政策，定時清消、車輛每趟載客完畢立即清潔消毒，並加強車內安全帶等乘客常接觸地方加強清消，且要求場站內民眾及工作人員均依規定戴口罩，並利用廣播、電子佈告欄或數位螢幕公告加強防疫宣導，場站及客運業者於每天收班後深度清潔消毒，讓民眾乘車安心。

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