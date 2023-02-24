選後Gogoro不見了！議員送兒童版電動機車 諷謝國樑政見「縮水」

民進黨議員張顥瀚帶來兒童版電動機車送給市長謝國樑，諷刺政見縮水。（記者盧賢秀攝）

2023/02/24 13:08

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑將編追加預算，實現送青年電動機車的政見，今天在市議會引起熱烈討論，民進黨市議員批市府的報告內容荒腔走板，到底是送還是補助，還有圖利廠商之嫌；只能獲得4萬元的電動機車讓民眾感覺落差很大，還要繼續騙？市議張顥瀚並送給謝國樑1部小型兒童版的電動機車，諷刺謝國樑政見「縮水」。

謝國樑表示，他認為電動機車是可行的政策，感謝議員給他們政策指導，會把議員的建議納入未來的計畫。

基隆市議會今天討論謝國樑如何落實免費提供電動機車，被多名議員砲轟，民進黨議員鄭文婷、洪森永、施偉政和張顥瀚等指出，市府的報告首批是300輛，市長承諾是1萬台以上，公益時數內容不符，到底是補助還是免費送，2003年出生的年輕人哪來10年以上機車汰換，內容荒腔走板繼續騙。

此外，還可能有圖利廠商的疑慮、也違反預算法，不能辦追加預算；張顥瀚也指，市面上最便宜的電動機車也要5萬元，只有3匹馬力、50cc而已，連二信中學的路都爬不上去，對基隆人方便嗎，他送1台兒童版的電動機車給謝國樑。

曾怡芳、張秉均表示，提供電動機車有輕重緩急，而且志工是自願付出不是利益交換，拿公務預算來採購有圖利嫌疑。陳軍佐、吳驊珈則說，民眾要的是Gogoro不是電動機車，選後Gogoro不見了，變成電動機車，不要欺騙民眾的感情，很多青年很失望。

無黨籍的陳冠羽、林旻勳和張芳麗指出，市交通預算1年才4億3千萬元，追加預算就要編4億元免費送機車，排擠其他預算，張芳麗也苦口婆心勸謝國樑不要編追加預算，按正常預算程序編列，先前市府曾經有送里長電動機車的構想，基隆山坡地多，都沒有里長要，希望市府好好研究後再推出。

國民黨議員呂美玲、林沛祥、連恩典、秦鉦、藍敏煌和曾紀巖等人認為這項政策立意良善，青年有電動機車又節能減碳，只要對基隆市民好的就接受，不過也有議員擔心轉賣、志工服務如何執行、騎樓停車改善等問題，要市府好好規劃。

民進黨議員張顥瀚帶來兒童版電動機車送給謝國樑，諷刺政見縮水。（記者盧賢秀攝）

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