通勤族等不到車 謝國樑約客運業者吃便當盼解決問題

基隆市政府今天（23日）邀集國道客運業者舉行「便當會」，研商加開國道客運班次可行性，解決上下班通勤族候車過久的問題，基隆市長謝國樑（後排右）強調，市府和客運業者要一起合作，解決通勤族問題。（記者俞肇福攝）

2023/02/23 17:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今天（23日）邀集國道客運業者舉行「便當會」，研商加開國道客運班次可行性，解決上下班通勤族候車過久的問題，基隆市長謝國樑強調，市府和客運業者要一起合作解決通勤族問題；他強調，他今天晚上親自打電話向公路總局局長請託，允許市府提出租用遊覽車載市民回家等彈性疏運方案。

謝國樑今天由交通處長王圳宏陪同，針對近期國道客運民眾候車現況，及民眾抱怨的問題，和大都會、首都、福和、國光及基隆客運等客運業者面對面討論，客運業者也對於所屬的疏運路線，面臨的難題和市府彼此交換意見。在南港展覽館部分，業者也允諾加開班次，疏運民眾排隊候車過久的問題。

謝國樑表示，市府邀請國道客運業者研商，就是要解決在上下班尖峰時刻，通勤族排隊候車過久的問題，這幾天他前往候車現場感到心急。現在針對1815與9026在路線的熱點站牌，會加開班次疏運，但這仍需要公路總局許可，他將向公路總局局長拜託，允許市府的彈性疏運方案。

福和客運副總經理謝秉翰指出，明天（24日）起，早上7點到7點半，會固定加開加班車，並不從起點站發車，改從婦幼館、樂利三街口、長庚醫院站牌三大通勤族多的站牌，出動兩輛空車前往疏運，加強疏運人流，降低民眾候車時間。

至於富景天下社區站牌，也會保留部分座位，疏運等候上車的乘客；另外，在南港轉運站的末班車，將延長為8點55分，讓下班的民眾安心吃晚餐後再搭車返家。現正爭取9026路線全數進到南港轉運站，一旦公路總局許可，9026和9023A將全數駛進南港轉運站。

謝國樑表示，市府以「緊急避難為由」，租用遊覽車把市民載回家，這是最後的下下策，希望公路總局能允許市府彈性疏運方案。立委蔡適應表示，市政府計畫出動租用遊覽車，將市民從台北載回基隆，這個恐怕有觸法之虞，難以推動。

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