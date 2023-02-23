9026脫班嚴重 蔡適應：脫班一次罰一次 歡迎通勤族拍照檢舉

蔡適應今天表示，他與公路總局召開協調會，針對福和客運自創新路線、脫班嚴重，他已經要求公路總局均須予以開罰；蔡適應呼籲通勤族扮柯南，只要遇到脫班就拍照記錄，在他臉書留言，他會請公路總局處理。（記者俞肇福攝）

2023/02/23 14:54

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆大武崙至台北南港的9026客運路線，今年1月更換業者，脫班與更改終點站，連日引起許多通勤族抱怨，立委蔡適應今天表示，他與公路總局召開協調會，針對福和客運自創新路線、脫班嚴重，他已經要求公路總局均須予以開罰；他強調，9026變更計畫書已經送達公路總局，公路總局將輔導福和客運，3月1日起，9026A及9026均須駛入南港轉運站。

蔡適應說，如果國道客運9026A及9026仍然脫班，公路總局應該準備好讓其他客運業者做接手的準備。他強調，未來如果再有脫班情況，歡迎通勤族扮柯南，將脫班時間與車號記錄拍照，在他的臉書上留言，全民一起來督促9026正常發車。

9026客運路線更改，在選舉時就鬧得沸沸揚揚，蔡適應堅持原路線、全數進南港轉運站，沒想到選後由福和營運後，分成2條路線，且脫班情況嚴重，引起通勤族抱怨，還有人酸，初選堅持原路線的人呢？

此外福和客運開闢新的路線，不在原核定路線範圍，福和客運將原有9026路區分為9026A及9026，其中9026A在尖峰時間進入南港轉運站，9026卻沒進轉運站，他當初就表示要求全部都進南港轉運站，但福和客運因預算考量，地方政府協調後部分路線不進入轉運站，執行1個月後確實應該要進入轉運站，市府和客運業者研商新的改善方案，新版改善方案尚未送審，他希望業者儘速將新方案送到公路總局審查，公路總局在3天內審查完畢，在3月1日所有路線全都進入南港轉運站。

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