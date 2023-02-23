市政會議前先「禱告」議員質疑不尊重信仰自由 謝國樑回應了
2023/02/23 12:15
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基隆市政會議先找牧師帶局處長禱告才開會 張之豪：應尊重宗教信仰
〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府每週市政會議都會請「牧師」來禱告，市議員張之豪認為侵犯到市府主管的個人信仰，今天在市議會臨時會開議時拿出香爐、蠟燭和香，建議大家拜一下「媽祖」，不過議長童子瑋認為不符程序作罷；面對議員質疑，市長謝國樑承認有請牧師來禱告，但並沒有強迫市府主管必須參與。
市議員張之豪、張顥瀚指出，尊重市長和市府主管每個人不同信仰，市政會議中「禱告」每人感受不一樣，也有人信佛教或其他宗教，希望禱告是在市長私領域空間進行。
市議員鄭文婷表示，憲法規定人民有宗教信仰的自由，是不能勉強的，也不是嘴巴說有尊重就算數。這是屬於私人領域的事務，不應該在公領域介入，就像我們不會在比丘或比丘尼面前吃葷食，也不會在清真寺前吃豬肉一樣，是要發自內心的尊重。希望市長尊重到每個人的信仰自由、尊重體制，不要再有這樣的作法。
議長童子瑋也說，希望彼此尊重，他從小就在媽祖廟長大，不應將個人信仰加諸於其他人身上。
謝國樑表示，請牧師在市政會議中禱告，是希望讓市政工作更順利，都是正面的事，議員可能有所誤解，在過程中並沒有要求非信仰的局處首長一起參與。
謝國樑指出，過去台東縣也有前例，希望大家給他們祝福，努力把市政工作做好。