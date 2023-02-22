王必勝推「疫苗+1」 謝國樑：願帶頭接種

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（左四），22日拜會基隆市長謝國樑（右五），王必勝提及指揮中心將與地方政府合作推出「疫苗+1」活動，鼓勵民眾接種新冠疫苗，謝國樑當場支持，願意帶頭接種疫苗。（記者俞肇福攝）

2023/02/22 19:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天（22日）拜會基隆市長謝國樑，提及指揮中心將與地方政府合作推出「疫苗+1」活動，鼓勵民眾接種新冠疫苗，提升自我防護力與疫苗覆蓋率，謝國樑當場支持，願意帶頭接種疫苗。

王必勝今天率衛生福利部次長周志浩、疾管署長莊人祥造訪市府，對於市政府同仁落實防疫的辛勞與努力，表達感謝，並就推動「疫苗+1」活動，請市府協助推廣，鼓勵民眾踴躍接種疫苗。

王必勝指出，疫情逐漸走向完全解封時，疫苗覆蓋率還不夠，「疫苗+1」活動推廣成人每年打一劑疫苗，這項活動從3月6日到4月30日和縣市政府合作推廣，希望提高疫苗覆蓋率，尤其是65歲以上又沒接種過疫苗的長者，染疫風險最大。

基隆市政府表示，基隆市自110年3月配合中央政策，規劃推動各年齡層施打COVID-19疫苗迄今，除6個月至4歲幼兒第一及第二劑、5-11歲第二劑接種率較低外，其餘年齡層的基礎劑及追加劑接種率，皆高於全國平均。

今年持續依名冊加強6個月至4歲幼兒、5-11歲兒童催打疫苗，透過開設專診、夜間及假日大型接種站，及直接入校、入園等方式提供接種服務；並自3月份起，6個月至11歲兒童，及長者只要施打疫苗，均可獲得禮券500元，請符合資格的民眾踴躍施打，有效提升疫苗接種率，維護市民健康，降低重症與死亡風險。

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