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    中共稱兩會協商須先承認九二共識 海基會：單方以政治前提回絕

    海基會強調，雙方都認識到兩會協商與聯繫機制建立不易，彼此應當加以珍惜，更向前邁進。而非單方面以政治前提加以回絕，使雙方交流裹足不前。（記者陳鈺馥攝）

    海基會強調，雙方都認識到兩會協商與聯繫機制建立不易，彼此應當加以珍惜，更向前邁進。而非單方面以政治前提加以回絕，使雙方交流裹足不前。（記者陳鈺馥攝）

    2023/02/22 18:16

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦發言人朱鳳蓮今天（22日）開條件說，只要海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」這一個體現「一個中國原則」的共同政治基礎，兩會協商和聯繫機制就可恢復。海基會回應，兩會協商與聯繫機制建立不易，彼此應當加以珍惜。而非單方面以政治前提加以回絕，使雙方交流裹足不前。

    海基會新任董事長李大維14日上任時拋出，期待兩岸兩會可以逐步展開互訪，促進會務交流，海基會也希望早日能夠赴中，造訪在陸國人與台商。

    朱鳳蓮對此指出，海協會與台灣海基會協商與聯繫機制建立確實不易，理應倍加珍惜。機制中斷停擺6年多，其中原因眾所周知。

    她聲稱，中方態度是明確一貫的，只要海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」這一體現「一個中國原則」的共同政治基礎，兩會協商和聯繫機制就可恢復。

    對此，海基會表示，海基會是我政府唯一授權處理兩岸事務的財團法人，具有協商、交流與服務的主要任務。長期以來，不論兩岸關係發展如何，海基會為兩岸人民服務的宗旨與工作從未間斷。

    海基會指出，李大維董事長就任時提到與海協會應恢復交流，就是在此一維護民眾交流權益等目的下提出的，且兩岸事務性議題處理無涉政治，這也是當年海基會與海協會的共識。

    海基會強調，雙方都認識到兩會協商與聯繫機制建立不易，彼此應當加以珍惜，更向前邁進。而非單方面以政治前提加以回絕，使雙方交流裹足不前。

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