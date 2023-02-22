男挾醉意朝路人、宮廟亂開3槍 法院重判5年10月

男子張景堯（左）去年6月酒後與女友走到基隆市孝三路30巷口時，朝2路人開槍，幸未傷到人。被基隆地院重判5年10月。（記者林嘉東翻攝）

2023/02/22 15:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕男子張景堯酒後與女友走在街上，懷疑路人對他有敵意，竟朝對方開1槍，還好沒打到人；接著，張男又搭計程車到一間宮廟外連開2槍。基隆地院審結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪，判處張男5年10月。

判決指出，35歲張景堯去年6月某日晚間近12時，酒後與女友走到基隆市孝三路30巷口時，見未曾謀面的陳姓、何姓男子行經該處，懷疑2人對他有敵意，張男冷不防掏槍朝2人開槍，還好子彈打在地上，未傷及2人。

張男開完槍後，與女友攔下一輛計程車，前往林姓堂姊管理的無極玉聖宮外，朝玉聖宮的鐵門連開 2槍，子彈貫穿鐵門。

基市警一分局忠二路派出所獲報後，先在孝三路30巷口，找到張男開槍後遺留在現場的彈殼，擴大調閱監視器，循線逮人，並查扣1把改造貝瑞塔手槍、7顆子彈。檢方調查後，將張男依涉犯恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴。

法官痛斥，張男在當今槍、彈氾濫之際，仍未經許可，持改造手槍朝路人亂開槍，對社會治安造成重大危害，且張男迄今未與被害人和解，依違反槍砲彈藥刀械條例非法持有非制式手槍罪，處5年4月徒刑，併科6萬元罰金；恐嚇罪部分2次，各判7月，合併應執行5年10月。

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