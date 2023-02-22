四接公投案原案修正不提新案 蔡適應：內容要符合地方公投涵義

「基隆護海公投」今天宣布決定「維持以地方性公投為主要推動方向」，將原提案修正，不另提新案。民進黨基隆立委蔡適應表示，尊重提案單位。（記者俞肇福攝）

2023/02/22 16:37

〔記者俞肇福／基隆報導〕針對台電協和火力電廠要興建天然氣第四接收站，「基隆護海公投」今天宣布決定「維持以地方性公投為主要推動方向」，將原提案修正，不另提新案。民進黨基隆立委蔡適應表示，尊重提案單位，如果還是希望在基隆市辦理公投，提案的內容要符合地方公投的涵義，他相信相關提案人及基隆市政府後續審查，都會秉持此原則處理。

內政部日前認定基隆地方發起的四接公投連署案，因為「不屬於地方自治事項」打回票引發爭議，推動公投的「基隆護海公投」事後擬三方案因應，今天公布最後決定「維持以地方性公投為主要推動方向」，原提案修正，不另提新案。

蔡適應表示，上一次所提公投案因涉及中央主管事項，因此最後由基隆市政府移請中央做最後的裁定，中央政府後來也確定當時所提的版本，事實上是屬於中央性的公投，才會建議如果這個方向要繼續推動，改為全國性公投來處理。

蔡適應指出，他尊重公投的提案單位，如果還是希望在基隆市轄區辦理公投的話，提案的內容要符合地方公投的涵義，他相信相關提案人及基隆市政府後續審查都會秉持此原則處理，任何公投提出來都尊重並支持。

蔡適應表示，在環評的審查過程中，有疑慮的問題都會被提出來，比如是否會影響基隆港營運、是否有環境的問題，或者採取浮動式碼頭等替代方案，這些都是台電要克服或者考量的，未來審查會都會納入，尊重專業是相當重要的事。

蔡適應說，充分穩定供電是非常重要的，他支持在此處把重油轉型為天然氣發電機組，但是興建過程中相關配套例如氣槽、接收站等要和地方做充分的溝通，因此環評會議，他或辦公室都有人參加。

蔡適應認為，政府顧及人民的權益，他在立委期間也主張公投法，任何人都有提公投的權力，但在公投過程中有分成中央公投和地方公投，主要是因為有中央權力和地方權力的問題。

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