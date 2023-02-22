為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    基隆要塞司令部旁建置停車場 公路總局補助1億5千萬

    基隆要塞司令部周邊停車空間不足，市府將建立體停車場，立委蔡適應（左二）與相關單位勘查。（記者盧賢秀攝）

    基隆要塞司令部周邊停車空間不足，市府將建立體停車場，立委蔡適應（左二）與相關單位勘查。（記者盧賢秀攝）

    2023/02/22 16:16

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆要塞司令部整修完成開放後吸引大量遊客參觀，但周邊停車空間不足，市府規劃建置立體停車場，立委蔡適應爭取公路總局補助1億5000多萬元，市府已完成設計，最快7月可以開工，可容納300個停車位。

    蔡適應今天邀請市議員許睿慈、交通部公路總局、基隆市政府交通處、工務處、基隆市文化局、基隆市中正區公所、真砂里長魏君龍現場會勘。

    立委蔡適應表示，基隆要塞司令部停車場興建總工程費2億4千9百萬元，中央補助1億5千1百萬元，將可提供約300個停車位，因爲設計的時間有延宕，本來公路總局要收回預算，他請公路總局保留預算到今年6月，公路總局也已同意，涉及國有地和自來水加壓站的部分，多方都已經協調好，他也請基隆市政府加速辦理，合力來改善停車空間。

    里長魏君龍帶著蔡適應、市議員許睿慈、交通處長王圳宏了解預計建置停車場的場地和出入口，魏君龍表示，他和里民希望建置的停車場要符合地方需求，特別是工期長達2年，原本停在現場的車輛，是否能暫時安置在基隆要塞司令部後方的空地，還有出入口的設計，希望能有明確的標示。

    市議員許睿慈說，基隆市祥豐街的停車不易，民眾對於這個停車場期待已久，期盼能透過停車場建置，改善狹窄巷弄進出的動線。

    交通處長王圳宏表示，地方的需求市府會盡力來協助，也感謝立委蔡適應幫忙保留預算，現階段市府已經完成規劃設計，預計5、6月完成招標程序，預計7月開工，工期大約3年，施工前會好好跟周邊居民溝通，讓工程可以順利進行。

    立委蔡適應（右一）與相關單位勘查要塞司令部後方興建停車場。（記者盧賢秀攝）

    立委蔡適應（右一）與相關單位勘查要塞司令部後方興建停車場。（記者盧賢秀攝）

    基隆要塞司令部整修開放，揭開軍事要塞的神秘面紗。（記者盧賢秀攝）

    基隆要塞司令部整修開放，揭開軍事要塞的神秘面紗。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    虎尾公安路立體停車場工程進度逾4成 預計9月完工
    2023/02/22 10:55

    虎尾公安路立體停車場工程進度逾4成 預計9月完工
    傻眼！愛車停13天「停車費破2萬」 網友：停拖吊場還比較便宜
    2023/02/18 21:13

    傻眼！愛車停13天「停車費破2萬」 網友：停拖吊場還比較便宜

    升息避風港！朱岳中：特別股享息利雙收
    竹市停七停車場工程停擺 市府主動解約估4月完成結算後重新發包
    2023/02/14 15:32

    竹市停七停車場工程停擺 市府主動解約估4月完成結算後重新發包
    原物料大漲！基隆要塞司令部旁建停車場 工程款暴增近2億
    2022/01/02 21:14

    原物料大漲！基隆要塞司令部旁建停車場 工程款暴增近2億

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    基隆市定古蹟要塞司令部 南側將蓋立體停車場
    2020/04/05 11:04

    基隆市定古蹟要塞司令部 南側將蓋立體停車場
    基隆市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播