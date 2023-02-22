基隆要塞司令部旁建置停車場 公路總局補助1億5千萬

基隆要塞司令部周邊停車空間不足，市府將建立體停車場，立委蔡適應（左二）與相關單位勘查。（記者盧賢秀攝）

2023/02/22 16:16

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆要塞司令部整修完成開放後吸引大量遊客參觀，但周邊停車空間不足，市府規劃建置立體停車場，立委蔡適應爭取公路總局補助1億5000多萬元，市府已完成設計，最快7月可以開工，可容納300個停車位。

蔡適應今天邀請市議員許睿慈、交通部公路總局、基隆市政府交通處、工務處、基隆市文化局、基隆市中正區公所、真砂里長魏君龍現場會勘。

立委蔡適應表示，基隆要塞司令部停車場興建總工程費2億4千9百萬元，中央補助1億5千1百萬元，將可提供約300個停車位，因爲設計的時間有延宕，本來公路總局要收回預算，他請公路總局保留預算到今年6月，公路總局也已同意，涉及國有地和自來水加壓站的部分，多方都已經協調好，他也請基隆市政府加速辦理，合力來改善停車空間。

里長魏君龍帶著蔡適應、市議員許睿慈、交通處長王圳宏了解預計建置停車場的場地和出入口，魏君龍表示，他和里民希望建置的停車場要符合地方需求，特別是工期長達2年，原本停在現場的車輛，是否能暫時安置在基隆要塞司令部後方的空地，還有出入口的設計，希望能有明確的標示。

市議員許睿慈說，基隆市祥豐街的停車不易，民眾對於這個停車場期待已久，期盼能透過停車場建置，改善狹窄巷弄進出的動線。

交通處長王圳宏表示，地方的需求市府會盡力來協助，也感謝立委蔡適應幫忙保留預算，現階段市府已經完成規劃設計，預計5、6月完成招標程序，預計7月開工，工期大約3年，施工前會好好跟周邊居民溝通，讓工程可以順利進行。

立委蔡適應（右一）與相關單位勘查要塞司令部後方興建停車場。（記者盧賢秀攝）

基隆要塞司令部整修開放，揭開軍事要塞的神秘面紗。（記者盧賢秀攝）

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