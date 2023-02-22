9026路線亂 蔡適應：要求公路總局3月1日前改善

基隆大武崙到台北南港的9026客運最近脫班等問題嚴重引起通勤族抱怨。（記者盧賢秀攝）

2023/02/22 12:03

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆大武崙至台北南港的9026客運路線，最近引起許多通勤族抱怨，立委蔡適應今天上午受訪時表示，他與公路總局召開協調會，嚴加督促9026脫班情形，同時輔導福和客運在3月1日前將缺失改善完畢。

9026客運路線更改，在選舉時就鬧得風風雨雨，蔡適應堅持原路線、全數進南港轉運站，沒想到選後由福和營運後，分成2條路線，且脫班情況嚴重，引起通勤族抱怨，還有人酸，初選堅持原路線的人呢？

蔡適應今天會勘停車場工程受訪表示，這幾天他和助理都有到現場了解狀況，他也跟公路總局人員在立法院召開協調會，目前福和客運有幾項問題，其一是嚴重脫班，他要求公路總局依規定裁罰。

此外福和客運開闢新的路線，不在原核定路線範圍，福和客運將原有9026路區分為9026A及9026，其中9026A在尖峰時間進入南港轉運站，9026卻沒進轉運站，他當初就表示要求全部都進南港轉運站，但福和客運因預算考量，地方政府協調後部分路線不進入轉運站，執行1個月後確實應該要進入轉運站，市府和客運業者研商新的改善方案，新版改善方案尚未送審，他希望業者儘速將新方案送到公路總局審查，公路總局在3天內審查完畢，在3月1日所有路線全都進入南港轉運站。

蔡適應表示，他對業者營運沒什麼信心，只有不脫班就可以滿足多數旅運需求，他了解該公司的司機仍不足額，要求路總局嚴加督促，輔導業者這幾天能改善完畢。

蔡適應要求公路總局嚴加督促9026路線脫班情形。（記者盧賢秀攝）

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