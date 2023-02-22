為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    謝國樑一早排隊等9026 里長當面抱怨「等1小時都沒車」

    基隆市長謝國樑（右）今天（22日）一早到基隆長庚醫院前站牌排隊搭車，當地里長劉大維（左）陳情「等1小時都沒車」。（記者俞肇福攝）

    基隆市長謝國樑（右）今天（22日）一早到基隆長庚醫院前站牌排隊搭車，當地里長劉大維（左）陳情「等1小時都沒車」。（記者俞肇福攝）

    2023/02/22 11:27

    〔記者俞肇福／基隆報導〕9026國道客運，1個月前改由福和客運接手營運，調整路線並更改終點站，民眾上下車等車時間都很長，連日來罵聲不斷。基隆市長謝國樑今天（22日）一早到基隆長庚醫院前站牌排隊搭車，當地里長劉大維陳情「等1小時都沒車」。謝國樑強調，9026只要有脫班、不按路線行駛，公路總局應開罰，不能影響民眾搭乘的權益。

    謝國樑今天上午7點和交通處長王圳宏實地到9026基隆長庚醫院前站牌，與通勤民眾一樣，依序排隊等車，站牌排滿等車民眾，9026很難等，其他客運也有類似問題，不是脫班就是客滿。

    謝國樑說，近日很多搭9026民眾，反映在上下班時間搭乘的等待時間很長，等不到車，今天上午7時他到基隆長庚醫院前9026站牌，了解通勤族實際搭乘的狀況，希望公路總局協助來解決路線和班次的問題；他強調，市府很想要幫忙，也很努力幫忙，但是從路線的核定到業者的選擇，都是交通部公路總局在決定，要和公路總局協調。

    謝國樑表示，他要拜託公路總局、在地監督中央機關的民意代表要協助，一起來解決9026的問題。從選前到現在，很明顯的，9026的變化，政策在選前早就定調，不是就任後才發生，希望大家一起來解決。

    行駛基隆和台北市南港之間的9026國道客運，1個月前轉換業者營運，調整路線後，基隆人常抱怨在南港展覽館站上不了車，感嘆「回家好難」。

    9026客運1月20日改由福和客運及皇家客運營運後，分成尖峰和離峰兩種路線，尖峰時段40班次均維持國道路線駛往南港轉運站，其餘時段從中山高汐止交流道接汐止大同路，新設4站點，終點是南港展覽館，未再駛往南港轉運站。

    9026國道客運，1個月前改由福和客運接手營運，調整路線並更改終點站，民眾上下車等車時間都很長，連日來罵聲不斷。（記者俞肇福攝）

    9026國道客運，1個月前改由福和客運接手營運，調整路線並更改終點站，民眾上下車等車時間都很長，連日來罵聲不斷。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    228連假省道估24路段易塞 公總推87條客運享85折等優惠
    2023/02/16 16:48

    228連假省道估24路段易塞 公總推87條客運享85折等優惠
    成本高漲 北桃4條國道客運路線2/13起票價漲2至6元
    2023/02/08 17:10

    成本高漲 北桃4條國道客運路線2/13起票價漲2至6元

    白家綺工作淚崩 曝家族問題陰影深
    國道客運仍有6成-8成空位 公路總局：初一北高最熱門
    2023/01/20 19:08

    國道客運仍有6成-8成空位 公路總局：初一北高最熱門
    日統客運突公告 停駛4條國道路線
    2023/01/16 09:36

    日統客運突公告 停駛4條國道路線

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    國光客運3班次1813D基隆大慶大城發車停駛 只開到12/30
    2022/12/28 22:00

    國光客運3班次1813D基隆大慶大城發車停駛 只開到12/30
    現役軍人搭國道客運掏「槍」把玩 嚇壞鄰座女 下場出爐
    2022/12/11 22:44

    現役軍人搭國道客運掏「槍」把玩 嚇壞鄰座女 下場出爐
    基隆市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播