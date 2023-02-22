謝國樑一早排隊等9026 里長當面抱怨「等1小時都沒車」

基隆市長謝國樑（右）今天（22日）一早到基隆長庚醫院前站牌排隊搭車，當地里長劉大維（左）陳情「等1小時都沒車」。（記者俞肇福攝）

2023/02/22 11:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕9026國道客運，1個月前改由福和客運接手營運，調整路線並更改終點站，民眾上下車等車時間都很長，連日來罵聲不斷。基隆市長謝國樑今天（22日）一早到基隆長庚醫院前站牌排隊搭車，當地里長劉大維陳情「等1小時都沒車」。謝國樑強調，9026只要有脫班、不按路線行駛，公路總局應開罰，不能影響民眾搭乘的權益。

謝國樑今天上午7點和交通處長王圳宏實地到9026基隆長庚醫院前站牌，與通勤民眾一樣，依序排隊等車，站牌排滿等車民眾，9026很難等，其他客運也有類似問題，不是脫班就是客滿。

謝國樑說，近日很多搭9026民眾，反映在上下班時間搭乘的等待時間很長，等不到車，今天上午7時他到基隆長庚醫院前9026站牌，了解通勤族實際搭乘的狀況，希望公路總局協助來解決路線和班次的問題；他強調，市府很想要幫忙，也很努力幫忙，但是從路線的核定到業者的選擇，都是交通部公路總局在決定，要和公路總局協調。

謝國樑表示，他要拜託公路總局、在地監督中央機關的民意代表要協助，一起來解決9026的問題。從選前到現在，很明顯的，9026的變化，政策在選前早就定調，不是就任後才發生，希望大家一起來解決。

行駛基隆和台北市南港之間的9026國道客運，1個月前轉換業者營運，調整路線後，基隆人常抱怨在南港展覽館站上不了車，感嘆「回家好難」。

9026客運1月20日改由福和客運及皇家客運營運後，分成尖峰和離峰兩種路線，尖峰時段40班次均維持國道路線駛往南港轉運站，其餘時段從中山高汐止交流道接汐止大同路，新設4站點，終點是南港展覽館，未再駛往南港轉運站。

9026國道客運，1個月前改由福和客運接手營運，調整路線並更改終點站，民眾上下車等車時間都很長，連日來罵聲不斷。（記者俞肇福攝）

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