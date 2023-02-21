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    首頁　>　基隆市

    謝國樑送Gogoro變成4萬元等級電動機車 民眾：鮑魚換青菜

    基隆市長謝國樑今天宣布下半年兌現承諾，送4萬元左右的電動機車。（記者盧賢秀攝）

    基隆市長謝國樑今天宣布下半年兌現承諾，送4萬元左右的電動機車。（記者盧賢秀攝）

    2023/02/21 16:18

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑選前提出免費送Gogoro或同等級電動機車，結果今天公布送的是4萬元等級的電動機車，民眾說落差很大，價值和品牌都不對等，簡直是「鮑魚換青菜」，也有民眾說先有再求好。

    謝國樑在選舉時提出免費送就業青年5萬台Gogoro或同等級電動機車，在選前引起很大的討論，市長林右昌曾經批這項政見要花15至35億元，沒有財源不可能編列這個預算，根本不可能實現。

    謝國樑的政見看板，從送Gogoro修政為同等級電動機車，當選後也很多民眾在問，什麼時候實現他免費送電動機車的政見？今天他宣布加上中央補助款，將採購4萬元的機車送給做公益的青年。

    市民聽說從Gogoro變成4萬元電動機車，感覺落差很大，民眾說，有的人就是喜歡Gogoro品牌、款式，現在的價值根本不對等，根本畫大餅、吃不到；也有民眾說，就是變相跳票，降低成本的方式向市民交代，就像本來要請你吃鮑魚現在剩青菜一盤，有需要的人本來很開心，現在很失落。

    有市民說，不要求多貴的，先有再求好；也有人說，不需要機車，希望他把基隆越做越好。

    民進黨市議員吳驊珈、施偉政、張顥瀚、張秉釣等人都說應謝國樑「欺騙」市民，跟染疫慰問金一樣「縮水」，市民到頭來可能又是看得到吃不到。

    國民黨議員何淑萍說「很好啊」，市長剛上任就編追加預算實現他的政見，也鼓勵市民做公益、節能減碳，相關送到議會來審議時，議員會充分討論。雖然他說送的是4萬元的電動機車，但數量很大，以量制價，民眾可以拿到功能更好的電動機車。

    市議員提供當初謝國樑競選廣告稱送Gogoro或等級的電動機車，但現在根本是欺騙市民。（記者盧賢秀翻攝）

    市議員提供當初謝國樑競選廣告稱送Gogoro或等級的電動機車，但現在根本是欺騙市民。（記者盧賢秀翻攝）

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