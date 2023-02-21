網友控「喬」掉9026客運電動車 洪孟楷出示會議記錄澄清

立委洪孟楷。（翻攝洪孟楷臉書）

2023/02/21 15:32

〔記者林欣漢／新北報導〕潘姓網友在臉書社團指，國民黨立委洪孟楷去年6月跟交通部公路總局「喬」掉基隆大武崙至台北南港的9026路線原本要有的4台電動巴士，全部變成柴油車，對此，洪孟楷今天在臉書出示相關會議紀錄，強調網友所指完全不是事實且惡意扭曲，保留法律追訴權並要求修正言論。

洪孟楷表示，他擔任立法院交通委員會委員，於去年初受基隆市議會副議長林沛祥請託，為保障地方民眾通勤搭車權益，於去年1月為「9026國道客運路線終點站延伸及設置事宜」召開協調會，並於去年6月更因為要保障民眾通勤通學權益而親自主持「研商該路線（9026）民眾通勤通學權益」召開協調會，兩次協調會都以往來民眾的搭車權益為第一優先。

洪孟楷說，會議討論內容完全不觸及電動車、柴油車等議題，自己從頭到尾都不認識福和客運相關人員，網友的發文全然子虛烏有、憑空捏造，已構成惡意誹謗。

洪孟楷表示，身為民意代表鄉親反應之事只要是關乎公眾利益，當然為所當為、言所當言，但絕不會違反法令、更無受業者請託事宜；且受地方議員請託召開相關協調會，讓各方意見能夠表達，再者業者都必須受主管機關公路總局做審議，通過之後才可營運，把關者在公路總局及外部委員，民意代表更是無從干涉。

洪孟楷出示會議結論指，協調會內一直強調無論是原本營運的大都會客運、或是即將接手的福和客運，運輸服務就是不能因為業者雙方的私人商業因素而中斷，以維護民眾的需求。為基隆鄉親做的努力，雖然並非選區，但受黨籍議員之託協助協調中央部會，留下白紙黑字結論可受公評，絕不容任何網友以不實言論、惡意造謠。

洪孟楷強調，與福和客運並無淵源也不認識，擔任公職3年多所開協調會都有相關紀錄可供檢視，被惡意汙衊「喬事」絕無法接受，出示相關會議通知、出席人員及記錄澄清並要求切勿以訛傳訛，盡速修正言論。

對於被網友指控「喬」掉9026客運電動車，立委洪孟楷出示會議記錄澄清。（翻攝洪孟楷臉書）

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