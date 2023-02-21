專挑夾娃娃機店兌幣機下手 賊2日連犯2案被活逮

林男專門鎖定夾娃娃機店的兌幣機下手，破壞後取走現金。（記者吳昇儒翻攝）

2023/02/21 13:24

〔記者吳昇儒／基隆報導〕40多歲林姓竊盜通緝犯18、19日深夜時分，鎖定基隆兩家夾娃娃機店兌幣機，利用工具強力破壞後，竊取機台內現金，兩次共得手3萬5千元。警方昨日凌晨3時許，巡邏發現林男又準備犯案，立刻將他逮捕到案。偵訊時，林男也承認犯下其他9起案件，得手超過10餘萬元。警詢後，將林男移送地檢署歸案、偵辦。

基隆市警一分局轄區內，近期發生多起兌幣機台遭人破壞竊取現金案件，本月18、19日又陸續發生兩起。警方比對其手法顯示，應為同一犯嫌，便調閱影像擴大連結，成功比對出林男特徵，並請轄區內員警加強巡邏。

一分局忠二路派出所員警昨日凌晨巡邏時，發現林男又鎖定兌幣機，準備動手，趕緊將他逮捕，帶回偵訊。

據悉，林男本身有多項竊盜前科，還因涉犯竊盜案件遭到地檢署通緝中，平日居無定所，難以查緝。

警方比對轄區內其他類似案件後，確認有9起案件與林男有關，而林男見難逃法網，也承認犯行。

全案詢後依通緝及竊盜罪嫌移送基隆地檢署，並建議檢察官聲請預防性羈押，以免林嫌持續在外犯案。

警詢後，依涉犯竊盜等罪嫌，將林男移送基隆地檢署偵辦、歸案，並建請檢察官予以預防性羈押。

一分局分局長林文煜呼籲，為夾娃娃機業者，應自主加強防盜措施，店內除裝設監視器，強化鎖頭外，所得現金應定期回收，以杜絕竊嫌覬覦。

林男專門鎖定夾娃娃機店的兌幣機下手，破壞後取走現金。（記者吳昇儒翻攝）

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