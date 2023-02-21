為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    專挑夾娃娃機店兌幣機下手 賊2日連犯2案被活逮

    林男專門鎖定夾娃娃機店的兌幣機下手，破壞後取走現金。（記者吳昇儒翻攝）

    林男專門鎖定夾娃娃機店的兌幣機下手，破壞後取走現金。（記者吳昇儒翻攝）

    2023/02/21 13:24

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕40多歲林姓竊盜通緝犯18、19日深夜時分，鎖定基隆兩家夾娃娃機店兌幣機，利用工具強力破壞後，竊取機台內現金，兩次共得手3萬5千元。警方昨日凌晨3時許，巡邏發現林男又準備犯案，立刻將他逮捕到案。偵訊時，林男也承認犯下其他9起案件，得手超過10餘萬元。警詢後，將林男移送地檢署歸案、偵辦。

    基隆市警一分局轄區內，近期發生多起兌幣機台遭人破壞竊取現金案件，本月18、19日又陸續發生兩起。警方比對其手法顯示，應為同一犯嫌，便調閱影像擴大連結，成功比對出林男特徵，並請轄區內員警加強巡邏。

    一分局忠二路派出所員警昨日凌晨巡邏時，發現林男又鎖定兌幣機，準備動手，趕緊將他逮捕，帶回偵訊。

    據悉，林男本身有多項竊盜前科，還因涉犯竊盜案件遭到地檢署通緝中，平日居無定所，難以查緝。

    警方比對轄區內其他類似案件後，確認有9起案件與林男有關，而林男見難逃法網，也承認犯行。

    全案詢後依通緝及竊盜罪嫌移送基隆地檢署，並建議檢察官聲請預防性羈押，以免林嫌持續在外犯案。

    警詢後，依涉犯竊盜等罪嫌，將林男移送基隆地檢署偵辦、歸案，並建請檢察官予以預防性羈押。

    一分局分局長林文煜呼籲，為夾娃娃機業者，應自主加強防盜措施，店內除裝設監視器，強化鎖頭外，所得現金應定期回收，以杜絕竊嫌覬覦。

    林男專門鎖定夾娃娃機店的兌幣機下手，破壞後取走現金。（記者吳昇儒翻攝）

    林男專門鎖定夾娃娃機店的兌幣機下手，破壞後取走現金。（記者吳昇儒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    娃娃機店竊賊「火雲邪神」搶眼 店家：別以為剪髮就認不出
    2023/02/21 12:47

    娃娃機店竊賊「火雲邪神」搶眼 店家：別以為剪髮就認不出
    女慣竊逛一中商圈手癢 偷商家錢包盜刷卡…爽作美甲栽了
    2023/02/20 14:44

    女慣竊逛一中商圈手癢 偷商家錢包盜刷卡…爽作美甲栽了

    快收藏！公園宅「這區」獲頂客收藏
    傻眼！療癒小物夯 女辯忍不住偷4盆回家欣賞
    2023/02/20 08:59

    傻眼！療癒小物夯 女辯忍不住偷4盆回家欣賞
    半夜開轎車偷冬瓜 警巡邏當場落網
    2023/02/19 13:56

    半夜開轎車偷冬瓜 警巡邏當場落網

    台八夯劇出現「這款」竟讓女演員搶著用
    基隆市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播