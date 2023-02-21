基隆青年免費送電動機車 謝國樑：下半年就可交車

基隆市長謝國樑宣布將編列追加預算實踐電動機車的政策。（記者盧賢秀攝）

2023/02/21 12:32

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市長謝國樑選前推出免費送「電動機車」爭議頗大，謝國樑今天宣布，今年會辦理追加預算採購1萬台以上電動機車，加上能源局、環保署的汰舊換新補助，符合資格的市民可以拿到4萬元的電機車，最快今年底就可以實施。

謝國樑競選時提出免費送電動機車政見，首批適用1989年至2003年出生、入籍基隆3年、擁有駕照1年以下，每年做公益4小時，可以申請免費機車，被外界批「政策買票」、排擠預算、不符財政原則。謝國樑強調一定會實現他的政見。

謝國樑今天在市務會議後記者會指出，將在今年辦理追加預算，採購1萬台以上的電動機車，以地方府補助3萬元預算，加上中央能源局補助7000元、環保署補助汰舊換新2000元或4000元，總共4萬元額度的電動機車，以汰舊換新為優先。

謝國樑指出，經市府這段時間努力和溝通，有一些主要廠牌表達願意合作承做4萬元左右的電動機車，他也向各廠牌遊說，這是增加市占率的好機會，鼓勵各廠牌多來投標參與。

至於會不會排擠其他預算？謝國樑表示，經主計、財政單位試算，市府還有能力還債一億元以上，採購案符合財政原則，他會向議會說明，如果預算順利通過、採購案勞務甄選順利，最快下半年符合資格的青年就可拿到機車，開始啟動做公益的時段。

不過記者問價值4萬元的電動機車配備是否會太「陽春」？謝國樑說，市市民會拿到安全、效能好、快但不要太快的電動機車，會評選達到青年最有幫助的選擇，規格功能說明清清楚楚。市府會啟動廉政平台參與採購案評選機制，讓司法單位介入。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法