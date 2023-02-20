參訪台北共享共創空間 新北、基隆2局處長交流青年創業議題

新北青年局長錢念群（左2）、基隆市產發處長林鼎超（右2）參訪台北共享共創空間，交流青年創業議題。（圖由新北市青年局提供）

2023/02/20 17:04

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市青年局長錢念群、基隆市產發處長林鼎超今天在台北市產業發展局安排下，參訪台北市的JustCo及t.Hub兩處共享共創空間，就青年創業議題進行交流。錢念群說，4城市是共同生活圈，會在跨域合作、資源共享等面向共同努力，帶給創業的青年朋友更多的助力與能量。

錢念群、林鼎超今天參訪JustCo宏泰中心與t.Hub開放式的共享空間、獨立辦公室、會議室、活動場地及其他公共服務空間等創業場域，了解共享共創空間的機能與運作服務，並就創業聚落資源、人脈、政府資源輔導等交換意見。

錢念群指出，北北基桃是共同生活圈，盼透過即時且快速的溝通模式，增強彼此的連結，更有效、更快速的解決青年創業的需求。為鼓勵青年創業，新北市青年局目前已設置「新北創力坊」、「新北社企‧電商基地」、「寶高數位基地」、「青創浮洲」及「自造者暨工具圖書館」等5處創業空間，每年扶植輔導至少100組以上青創團隊，預計2年內將陸續設立5處主題式新創基地。

錢念群提到，青年局也整合雙北的大專院校育成中心，打造青創資源平台，今年會擴大整合基隆、桃園學校的育成資源，積極促進產官學研資源共享。

新北市青年局長錢念群（前排左）、基隆市產發處長林鼎超（前排右）在台北市產業發展局安排下，參訪台北市的JustCo及t.Hub兩處共享共創空間，就青年創業議題進行交流。（圖由新北市青年局提供）

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